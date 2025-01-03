Большое число птиц в мазуте застопорило работу волонтеров

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В Краснодарском крае будет разработан протокол помощи птицам и определено новое помещение для волонтеров, отчитался оперштаб. Ни один из чиновников не взял ответственность за судьбу птиц, в том числе краснокнижных, а работа волонтерского штаба в Витязево почти парализована, указал эколог.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,5 тысячи птиц, рапортовал оперативный штаб Краснодарского края. Тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц после разлива мазута. География распространения пострадавших от мазута птиц выросла – их находят на побережье от Севастополя до Сочи. Экологи рассчитывают, что с 5 января из-за изменения погоды ситуация начнет улучшаться.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Оперштаб Краснодарского края отчитлся об организационных вопросах помощи птицам. Так, департамент ветеринарии Краснодарского края разработает единый протокол работы с дикими птицами в Анапе и Темрюкском районе. Такое поручение дал первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась в ходе рабочей встречи с координаторами центров спасения птиц.

На встрече решили, что департамент ветеринарии будет вести учет птиц, которых доставляют в центры; будет проведен анализ по числу специалистов и сотрудников центров по помощи птицам, чтобы определить, каких специалистов на хватает. Также власти пообещали выбрать "новое помещение для штаба по работе с птицами, которое будет отвечать потребностям для этого направления"

Помимо этого решено проработать систему расселения специалистов и волонтеров, которые задействованы в помощи птицам и организовать горячее питание для них, указано в сообщении.

Эколог Георгий Каваносян указал, что ряд насущных вопросов остались без ответа. "Как будет юридически решаться передача птиц в передержки, приюты и ветеринарные клиники? Сейчас все эти документы подписывают волонтёры. Почему никто их официальных лиц до сих пор не берет на себя ответственность? Как юридически будут решать изъятие из природы краснокнижных птиц? Этого нельзя делать без соответствующего разрешения Росприроднадзора. Кто из чиновников возьмет публично за это ответственность?", - поинтересовался он.

По его словам, ряд команд волонтеров вынуждены прекратить отлов испачканных в мазуте птиц. "Куда девать тысячу птиц, которые накопились за первые дни января? Мощностей нет. Сейчас пытаемся расширять уже переполненные. Многие команды, которые занимаются отловом, сейчас на паузе. Потому что везти некуда. Если не будет новых мощностей, то как оформлять и организовывать выпуск?", - спросил он



"Пока решаем с горячим питанием, птицы массово гибнут", - резюмировал Каваносян.

Среди птиц, обитающих на Черноморском побережье, больше всего пострадали чомги (большая поганка). Из-за особенностей физиологии это самый уязвимый вид пернатых, рассказал директор Кубанского научно-исследовательского центра «Дикая природа Кавказа», кандидат биологических наук Юрий Лохман.

По его словам, чомги большую часть жизни проводят на воде, очень редко выходят на берег. А в случае опасности скрываются под водой. Для орнитологов спасение этих птиц создаёт много сложностей. Поганки плохо переносят неволю и должны постоянно находиться на плаву.

"Чтобы чомга восстановилась и вернулась к нормальной жизни, её нужно выпустить в естественную среду максимум на шестой день после поимки", - приводятся его слова в сообщении оперштаба.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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