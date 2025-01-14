Специалисты раскритиковали эффективность борьбы с мазутом близ Анапы

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Ликвидация разлива мазута неэффективна, спустя месяц не откачан мазут даже из севшего на мель танкера. Непонятно, на что тратятся средства, большинство проблем решаются руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

Как писал "Кавказский узел", 9 января президент России Владимир Путин заявил, что власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани. Он поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, отметили пользователи Telegram. Глава МЧС России 12 января потребовал устранить течь в севшем на мель у поселка Тамань танкере "Волгонефть-239" и откачать из него мазут.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Бывший сотрудник морпорта с 33-летним стажем Александр Мореходов, капитан грузовых судов дальнего плавания на пенсии, который работал в портах Краснодарского края и Крыма Владимир Спеваков, профессиональный моряк на пенсии Олег Завяликов, который проработал на грузовых судах, в том числе на танкерах, высказали "Кавказскому узлу" мнение о действиях, которые должны были предпринять власти для оперативной ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Экологи Валерий Бриних и Татьяна Трибрат оценили сотрудничество власти и специалистов, а волонтеры Сергей Рысев, Валентина Шостак и еще один волонтер по имени Сергей заявили о бесполезности их усилий.

Бывшие моряки сочли неэффективной действия властей по ликвидации утечки мазута

Александр Мореходов проработал на танкерах в морском порту Новороссийска с 1984 по 2017 годы. Он отмечает что за 33 года накопил достаточный опыт работы на танкерах, как профессиональный и потомственный моряк, откуда и происходит его фамилия. Он отмечает, что свои выводы может делать только основываясь на данных открытых источников, которые анализирует каждый день и ведет своеобразный журнал учета поступающей информации от муниципальных, региональных и федеральных чиновников.

По его мнению, то, что мазут с танкера, севшего на мель, до сих пор не откачан, связан с отсутствием оборудования для откачки. "При этом не готовилась площадка или плавсредства для него. Нет также ясности в технологии откачки - на сегодня это должен быть просто подогрев с перекачкой", - отмечает специалист.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. Это пятно мазута около мыса Панагия 11 января было локализовано на участке длиной в 300 метров. Власти отчитались о круглосуточных работах и строительстве временной дороги к кормовой части судна.

Мореходов пояснил, что танкеры для мазута времен СССР, используемые в России, представляют собой специализированные суда для перевозки тяжелых нефтепродуктов. Их ключевые особенности - прочный корпус с несколькими грузовыми танками (цистернами), покрытыми антикоррозийным покрытием. Есть системы обогрева. Для мазута, который густеет при низких температурах, предусмотрены системы подогрева (паровые или электрические) для поддержания текучести. Используются мощные насосы для загрузки и разгрузки мазута. Грузовые танки имеют надежную систему герметизации для предотвращения утечек и испарений.

Мазут в танкеры подается с берегового терминала через гибкие шланги или металлические трубопроводы. Он нагревается до температуры, при которой становится текучим (около 50-70°C), после чего перекачивается в танки танкера. Откачка или разгрузка происходит путем подогрева мазута в танках танкера до текучего состояния и перекачивания его насосами на береговой объект. Танки плотно закрываются крышками с уплотнителями, они оснащены системами контроля давления и инертной газовой защиты для предотвращения взрывоопасных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

Мореходов отмечает что в шторм вести подобные работы не только сложно, но и опасно, но как только шторм прекращается, надо начинать действовать и на танкерах должны быть насосы, которые в случае разлома выбрасываются в море и откачивают попавший в море мазут в уцелевшие баки, так же должны быть на борту боновые ограждения. Есть ли все это на танкерах или было, власти не сообщают.

По его мнению, необходимо срочно провести "качественное ограждение специальными бонами и немедленное откачивание мазута как подготовленным оборудованием так и дополнительным". "Сюда можно отнести применение специального оборудования для сбора с воды вытекшего топлива, как скиммеры, вакуумные установки, специальные насосы. На сегодня, судя из доступной информации, используется простая строительная техника, что исключает решение вопроса профессионально и грамотно. Для того, чтобы предотвратить воздействие волн при шторме и надежно защитить танкеры от разливов, надо было сразу создать обваловку корпуса", - подчеркнул Мореходов.

По его словам, он, как и другие специалисты, пытается выйти на чиновников, ответственных за ликвидацию чрезвычайной ситуации.

"Я не единственный специалист, который понимает как чрезвычайную ситуацию можно и нужно ликвидировать быстро и качественно. Я состою в группе таких специалистов и многие знают намного больше, чем я. Но никто из нас не может добиться необходимой и полной информации и не может найти контакта ведомства, куда можно обратиться со своими конкретными предложениями. К примеру, я лично уже месяц с самого начала трагедии пытался звонить в МЧС, местный, региональный, федеральный, потом в администрации, потом в морские порты. Но везде либо автоответчики, либо какие-то девочки, которые не знают, к кому меня перенаправить. Нет единого информационного центра, куда могла бы стекаться информация от «народных специалистов» на пенсии или работающих, тех кто всю жизнь отдал этой области, кто сталкивался с подобными ситуациями. Единый информационный центр нужен для того, чтобы там можно получить практическую информацию тем же чиновникам", - говорит Александр Мореходов.

Он считает происходящее "недоработкой администрации края, МЧС, Морской спасательной службы, которая заключается в том, что долго не принимались правильные решения, не использовались спецкомпании и оборудование нефтеперевалочных предприятий побережья".

По мнению Мореходова, с первой недели после катастрофы необходимо было провести монтаж оборудования и начать откачку мазута. "В спокойную погоду доступ судов с оборудованием был возможен. Откачку можно было начать и с береговой черты, несмотря на обрывистый берег - для этого нужна лишь отсыпка небольшой технологической площадки морскими средствами. Также возможна откачка даже без этой площадки - монтаж всего непосредственно на борту плавсредства, хотя это сложнее технически. В танкере возможно заварить под водой щели, герметизировать разломы, но это может быть и опасно, потому что процесс непредсказуемый, так как может привести к обратному эффекту: наоборот к расширению трещин", - сказал он.

Что касается насыпной дамбы и прохода прямо к судну сухопутной техники, чтобы с ее помощью откачать мазут, это уже сделано и продолжают делать. "Однако существует опасность штормового разрушения временной дороги", - указал Мореходов.

Он также отмечает, что в мировой практике было множество подобных случаев, и по международным правилам есть специальные действия, которые должны быть осуществлены, чтобы локализовать разлив быстро и эффективно.

"Как сообщают власти, выбросы с севшего на мель танкера не привели к загрязнению новых территорий и новые порции мазута не поступают туда, где уже были попытки очистить берег. По информации в СМИ, все перехвачено в 100-300 метрах от выброса. Однако нет четкой гарантии, что не идет выброс с трех затопленных частей танкеров. Выброс может появляться не над ними, а далеко от них перемещаясь под водой (такое было в Мексиканском заливе)", - пояснил Мореходов.

Он указал, что по данным СМИ и Telegram-каналов география загрязнения - от Новороссийска до Севастополя, но насколько мазут убирают, информация противоречивая - власть пишет одно, а волонтеры другое. "Самые проблемные места, где убирать сложнее всего - это скалистые берега. Так как песок можно вывезти, а вот скалы невозможно, и невозможно снять с них мазут. Волонтеры не имеют права заходить на режимные объекты и территории. Этим должны этим заниматься государственные службы, как МЧС", - добавил Мореходов.

Владимир Спеваков согласился с выводами Мореходова. Он также указал на отсутствие нужной информации для постановки «диагноза» и «лечения» мазутной проблемы. "Чтобы ответить на вопросы компетентно, надо знать тонкости. Где, в каких местах трещины, состояние погоды и т.д. Надо знать переговоры с диспетчерами, с портнадзором. Были ли на них "черные ящики" ? Это надо рассматривать детально с чертежами. Другой вопрос и, наверное, самый важный: как суда такого возраста еще работают и имеют разрешительные документы на работу?" - спросил он. По его мнению, обследование танкеров является главным и первостепенным делом.

"Судна, потерпевшие крушение, были сделаны в СССР на заводе в Одессе более полувека назад. Естественно, заводов этих больше нет, но суда продолжают ходить на свой страх и риск. Главной причиной катастрофы является халатность и надежда на авось, что пронесет. Но не пронесло. В мире такие случат неединичные, но существует Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78", - рассказал Олег Завяликов.

Конвенция MARPOL 73/78 является одним из ключевых международных документов, регулирующих вопросы предотвращения загрязнения окружающей среды с судов. Она была разработана Международной морской организацией (IMO) и вступила в силу в 1983 году. Россия является участником MARPOL. СССР присоединился к Конвенции в 1983 году, а Россия как его правопреемник продолжает соблюдать её положения, следует из текста конвенции, опубликованной на сайте mirmarine.ru

Олег Завяликов отметил, что во времена СССР на грузовых судах постоянно использовались землесосные снаряды (плавучее средство, которое перекачивает пульпу (смесь воды и грунта) при помощи мощного насоса по трубам в трюм или на берег - прим. "Кавказского узла") По его мнению, земснаряд следовало применить в первую очередь и сразу. "В советское время так чистили дно в портах или в случае разлива мазута. Подгонялись специальные плавательные судна к судну, откуда разливалась нефть и выкачивали в емкости на понтоне нефть и так же была возможность чистить дно. Земснаряды использовались и для других подводных работ, как забор песка для промышленных целей, но сколько я не спрашивал, никто из нынешних специалистов даже не знает об этом, не то что это оборудование есть. Один мой знакомый, работающий в порту, говорит, что после развала СССР все земснаряды уничтожили и выкинули на свалку. Новых никто не производит, во всяком случае в морских портах края их нет", - рассказал Завяликов.

По его словам, советские земснаряды отличались простой конструкцией, высокой производительностью и долговечностью. "Производились как крупные земснаряды для морских работ, так и небольшие установки для использования на реках и озерах", - добавил он.

Завяликов считает затяжную ликвидацию последствий утечки мазута результатом некомпетентности чиновников, нежелания тратить средства на ликвидацию ЧС и создания потемкинских деревень при утаивании достоверной информации о сути проблемы и ее масштабах.

Экологи указали на необходимость пересмотра подхода к ликвидации последствий крушения танкеров

Эколог Валерий Бриних также отметил отсутствие достоверной информации о масштабах трагедии и работы над ее устранением, что затрудняет возможность специалистам и экологам из числа волонтеров помочь власти. "В чрезвычайной ситуации важна оперативность, мониторинг ситуации, определение задач и план по их немедленному устранению. Но посмотрите, как долго не принимались меры и только когда Путин уже дал оценку происходящему и признал меры чиновников неэффективными, чиновники зашевелились. Но время было упущено. Главные, кто был обязан реагировать в этой ситуации - это МЧС. На них лежит ответственность оперативного принятия мер. Никаких мер не принималось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Возможно, что в начале были объективные причины, - в частности шторм, но ведь не штормило постоянно. И приступить следовало сразу после окончания шторма. Далее эту ситуацию обязаны контролировать Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Если МЧС это практики, то два названные мой ведомства должны представлять теоретическое сопровождение и координацию действий МЧС. Таких слаженных действий мы не наблюдали", - указал он.

По мнению эколога, волонтеры с лопатами, которые хоть и работали без праздников, не могут решить проблему кардинально. "Нужна специализированная техника для устранения аварии на танкерах и на пляжах. Есть ли она? Неизвестно. И как мы понимаем, - нет. Есть ли специально обученные специалисты в МЧС в этой области, которые способны справляться с такой проблемой, как разлив мазута? Тоже неизвестно. Я мониторю ситуацию, загрязнения, по информации волонтеров и активистов, распространяются от Новороссийска до Крыма. Гибнут птицы, рыба, дельфины. Урон природе существенный", - говорит Валерий Бриних.

Он отмечает, что нет слаженной работы властей ни в области устранения аварии на танкерах, ни по уборке пляжей от уже выброшенного мазута, уборке дна моря, а также лечения птиц. Все делается напоказ. По его мнению, года три курортного сезона в Анапе не будет вообще, потому что песок на пляжах Анапы уничтожен мазутом и его нужно просто менять на другой. А из-за отсутствия действенных мер, расплывшийся по всему побережью мазут собирать придется еще долго. Так же эколог не видит конкретной информации по утилизации мазута

"Нет информации о финансовой стороне вопроса: говорят, что выделяются огромные деньги на ликвидацию ЧС. А где они? На что потрачены? Такой информации тоже нет. Естественно, у людей возникают мысли о коррупции и разворовывании бюджета, выделенного на ликвидацию аварии. Мы не видим действий, спецтехники, специалистов, а можем только констатировать, что работают волонтеры, как могут и чем могут, гибнут живые организмы, а разлив дошел от Новороссийска до Крыма. Сказать, что все это происходит на фоне правильных действий властей и правильных расходов бюджета сложно", - говорит Бриних.

Татьяна Трибрат также отметила неэффективность действий властей по ликвидации последствий катастрофы. "Много говорят про шторм. Шторм - объективная причина бездействия. В шторм сделать что-либо невозможно. Но какие действия были, когда шторма не было? Может быть, было хотя бы обследовано судно? Может быть, были попытки собрать мазут и не допустить его распространения с помощью бонов? Особого энтузиазма со стороны властей мы не наблюдали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" специалисты и экологи высказали непонимание столь длительного бездействия властей и возложение всех функций на волонтеров, что лишний раз показывает невозможность властей системно решать задачи, связанные с ЧС.

Волонтеры назвали свою работу сизифовым трудом

Волонтер, который представился Сергеем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он живет в Анапе и лично мониторил ситуацию, проезжая по разным пляжам от Анапы до Азовского моря. "Мазут продолжает выбрасывать на берег. Волонтеры сконцентрированы в определенных местах, где есть застройка, гостиницы и общественные пляжи. Но на диких пляжах никого нет вообще. Там лежит мазут и уходит глубоко в песок. Песок его словно засасывает", - говорит он.

Сергей полагает, что когда станет теплее, проблема начнет напоминать о себе как в море, так и на берегу, так как оставшийся на берегу мазут будет таять, его будет штормами опять уносить в море и течением выносить на пляжи. По его словам, он видел много трупов птиц, дельфинов, которые так же никто не убирает. Видел мазут на камнях, где нет песка, но скалистый берег в мазуте. Его тоже никто не убирает. Он оценил ситуацию как плохую и рассказал, что проработав почти месяц на выковыривании мазута из песка, потерял к этому интерес. "Какой смысл в моей работе?" - задается вопросом волонтер.

По его словам, волонтеры стали ссориться между собой из-за того, как лучше очищать песок. "Некоторые стали говорить о применении сеток по типу сита для просеивания песка и отделения мазута, но на мой взгляд это просто смешно. Они натащили туда ржавых сеток от кроватей через которые "сеют" песок, другие принесли сетки помельче, но разве можно решить так проблему? Это долго и неэффективно, потому что мазут уже проник в песок до самого дна и его надо только вывозить. Тратить на эти дискуссии свое личное время я не хочу", - признался волонтер. Он считает, что власти должны показать технику и специалистов, на которые тратятся бюджетные деньги, а не прикрываться работой волонтеров.

Аналогичного мнения версии придерживается и волонтер Сергей Рысев, который занимался спасением птиц, затем лопатой откапывал мазут на пляжах Анапы. "Наш труд неэффективен. Нет сотрудничества между властями и волонтерами, специалистами. Работы очень много. За месяц фактически ничего не сделано, Вернее, сделано, но очень мало, потому что мазут продолжает выбрасывать на берег и сколько это будет продолжаться, неизвестно. Мы не знаем, какая ситуация на танкерах. Информации нет и никто нам об этом не говорит. Власть сама по себе, а мы сами по себе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина Шостак так же перестала видеть эффективность труда волонтеров после месячной активности по отмывке от мазута птиц и сбору мазута на пляже. "Все, что делают волонтеры, идет насмарку. Это не просто слова. Это факт. Мы не знаем, что с птицами, которых отмыли: живы, не живы? Знаем, что часть отмытых птиц погибла из-за действий чиновников. Ответственности никто не понес. Та же ситуация на пляжах, когда чиновники придумали закапывать там же на пляже мешки с мазутом, которые волонтеры собирали. Все это обсуждается в соцсетях. Волонтеры фиксируют все на фото и видео, выкладывают. Скрыть такое невозможно. Все понимают, что имеют дело с потемкинскими деревнями и у многих пропадает желание заниматься сизифовым трудом. У меня тоже нет желания выполнять работу, которая в конечном итоге превращается в пустое занятие, а чиновники только прикрываются тем, что мы делаем", - говорит разочарованно волонтер Валентина Шостак.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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