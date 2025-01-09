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18:05, 9 января 2025

Заявление Путина об экокатастрофе на Кубани озадачило пользователей Telegram

Уборка мазута на берегу моря. Январь 2025 г. Фото: t.me/kondratyevvi

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани, заявил Владимир Путин и поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, выразили опасения пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", к 7 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Пользователи Telegram усомнились в том, что власти выбрали наиболее эффективные способы очистки побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Профильные органы власти пока делают недостаточно, чтобы минимизировать ущерб от крушения танкеров в Черном море и разлива мазута, указал сегодня президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

"По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно", - привело его слова ТАСС.

Он, в частности, напомнил хронологию решений, принимавшихся профильными структурами. "Сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом все-таки пришли к выводу, что эта работа должна вестись на федеральном уровне. Потом пришли к выводу, что необходимо объявить федеральную чрезвычайную ситуацию и так далее", - перечислил Путин последовательность событий.

Как отметил глава государства, сейчас важно собрать на месте оперативный штаб с представителями профильных федеральных ведомств, проанализировать и систематизировать вводные и принять меры для ликвидации всех последствий ЧП - и экономических, и экологических.

Путин потребовал сделать все для прекращения выбросов мазута. "Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров", - приводятся его слова в публикации.

Фрагмент видео с выступлением Путина опубликовал в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян, на канал которого подписаны 34117 человек. Он отметил, что слова главы государства подтверждают, что утечка мазута продолжается.

Пользователей озадачили поручения главы государства.

"Почему на все проблемы у власти одна реакция-создать новый штаб, министерство и рабочую группу？ волонтеры Вам одного штаба мало что ли？ Вы хотели штаб или новые помещения, с бассейнами для птиц？ Может места для волонтеров и технику？ Что-то реальное" - спросила Елена Урал.

"Не погнали бы ещё волонтёров из зоны ЧС", - прокомментировала Olga.

"Как бы этот штаб с чиновниками федерального уровня не начал мешать и ставить палки в колёса волонтерам, которые спасают природу и птиц", - выразил опасения Р.

"Если и после того, как уже информация поступила Путину «на стол» ничего не изменится, то мой «оптимизм вдребезги разобьется о скалы…"", - указала Елена Применко.

Суммарно два поста Каваносяна о выступлении Путина набрали к 17.55 мск 15 комментариев.

Информацию о поручения президента России опубликовал и Telegram-канал издания 93.ru, н который подписаны 26 624 человека. Публикация к 17.55 мск набрала 24 комментария.

"Почти месяц прошел! Бедные волонтеры там не спят ночами! А они только думают о создании штаба. Да и без вас уже все создали", - указала Любовь

"Кто тот, кто донес-таки шефу информацию, о <ситуации> с розливом мазута,и экологической катастрофой?" - поинтересовался Демос.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года  "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

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Автор: "Кавказский узел"

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