Рапорты властей об очистке пляжей Кубани возмутили волонтеров

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Чиновники на Кубани преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение.

Как писал "Кавказский узел", с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено 47,5 тысячи тонн загрязненного мазутом песка, отчитался сегодня оперштаб Кубани.

25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того, что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Добровольцы, которые организуют спасательные работы, едут за свой счет в Анапу, рискуют здоровьем и в свое личное время тратят собственные деньги на питание, жилье и транспорт, разочарованы тем, что чиновники пытаются "перетянуть одеяло на себя", приписывая себе успехи в ликвидации последствий разлива мазута, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" волонтеры.

В частности, житель Анапы Сергей, который в числе первых взял в руки лопату и вышел убирать мазут с пляжей вместе с другими волонтерами, рассказал, что, узнав о разливе нефтепродуктов, "оставил все дела" и проехал более 50 километров по побережью.

Чиновников от власти вообще не видел, их и близко не было

"Масштаб трагедии меня впечатлил. Видел покрытые толстым слоем мазута пляжи, несчастных птиц, мертвых дельфинов. Пляжи были пусты. На них никого не было в тех местах, где нет поселений. Там, где есть поселения, как в Анапе, пригородах, там стали появляться люди и немного техники: чем больше поселение, тем больше людей. Интересовался, кто эти люди, откуда техника. Мне говорили, что они волонтеры, техника тоже была от ИП. Чиновников от власти вообще не видел, их и близко не было. Все было как в тумане, но на вторые сутки я уже сам взял лопату и вышел на работы по уборке мазута. На третьи сутки вообще люди как-то самоорганизовались", - рассказал он.

По словам мужчины, среди волонтеров были "самые обычные люди". "Среди них обозначились медики, зоозащитники, волонтеры, которые ранее уже участвовали в каких-то делах, водители, как я, предприниматели… Все совершенно бескорыстно предлагали помощь, ту, которую могли предложить. Кто-то давал мешки, кто-то перчатки, кто-то делал бутерброды и заваривал чай, кто-то помогал лекарствами, потому что многим становилось плохо после работы на пляже", - поделился воспоминаниями Сергей.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Защитные комбинезоны и маски появились у волонтеров "тоже за счет добрых людей", отметил мужчина. "О том, чтобы нам что-то дали власти, речи вообще не шло. Потом мы стали понимать, что нам нужна помощь. Мы все не можем охватить. Помощь нужна была на других безлюдных пляжах. Нужна техника, которой не было, чтобы вывозить мешки с мазутом, которые мы собирали. Среди нас оказались IT-специалисты, они распространяли информацию SOS, нас услышали волонтеры из других городов России. Стали съезжаться. Возникла проблема с их размещением. Владельцы гостевых домов стали совершенно бесплатно их размещать у себя. То есть никаких денег от государства", - рассказал житель Анапы.

Потом, по словам Сергея, он пошел ловить птиц, пострадавших от мазута. "Сначала было страшно даже брать их в руки. Не знал, что делать, но был открыт волонтерский центр, где все объясняли, и там работа кипела… Потом вдруг возникла ситуация, когда власти повезли собранные нами мешки с мазутом в жилые поселения и стали их там сваливать: в хутор Белый и Воскресенский… Начались конфликты жителей с властью", - сказал он.

Потряс весь цинизм власти, которая не реагировала на наши просьбы о помощи, а сейчас они ходят ради пиара по пляжам

Волонтер рассказал, что после объявления регионального и федерального режимов ЧС решил, как и в первый день, проехаться вдоль пляжей и посмотреть, что там происходит. "Потому что, когда ты с лопатой стоишь на одном пляже целый день или ловишь птиц, ты можешь не знать, что творится в ста метрах от тебя. Я проехал и ужаснулся. Где-то до сих пор валялись мешки с мазутом. Где-то он вообще не убран… Где-то убранный по отчету пляж на самом деле полон мазута, который осел в нижние слои. Я увидел массу техники, которую нагнали на пляжи после объявления ЧС регионального и федерального масштаба. Ту технику, о которой мы просили власти с самого начала. Что делала эта техника на пляжах? Она сгребала весь песок и грузила его на КАМАЗы вместе с теми мешками, которые стояли на пляже по 5-10 суток. Мешки рвались, и было вообще все равно - что мазут собирался в мешки, что не собирался. Знаете, о чем я подумал сразу? Что мы все, волонтеры, за эти полмесяца проделали сизифов труд, и те, кто продолжает паковать мазут в мешки, делают то же самое здесь и сейчас. Меня все это потрясло. Потряс весь цинизм власти, которая не реагировала на наши просьбы о помощи, а сейчас они ходят ради пиара по пляжам, пишут в своих телеграм-каналах блоги, какие они молодцы и как все здорово организовали", - поделился возмущением Сергей.

24 декабря, за день до того, как губернатор Кубани ввел краевой режим ЧС, председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на то, что власти не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

Сергей отметил, что сегодня был в хуторах Воскресенский и Белый, куда свозят мазут с песком. "Там горы навалены с пятиэтажный дом. Стоит вонь. Они решили завалить хутора мазутом, или какие их планы на будущее, непонятно. Несомненно, что несмотря на отчеты о том, что площадки оборудованы правильно под хранение мазута, всё валят просто на асфальт, через который мазут будет просачиваться в грунт и уничтожать питьевую воду. Что дальше, от властей тоже добиться не можем. Читаю телеграм-канал мэрии Анапы и губернатора края - и у них все отлично, и оказывается, это они администрируют волонтёрское движение. Оказывается, это мэрия Анапы организовала единый волонтерский центр, а не сами волонтеры… Но на самом-то деле там работаем мы, волонтеры, совершенно бесплатно и за свой счет", - сказал он.

Сегодня мэрия Анапы опубликовала в своем телеграм-канале "график работы единого волонтерского центра в Витязево в праздничные дни". "Организованный мэрией Анапы единый волонтерский центр находится по адресу: с. Витязево, ул. Черноморская 120 Б", - подчеркнуто в публикации.

Жительница пригорода Анапы София тоже с первых дней вместе с другими волонтерами собирает мазут. "Было очень тяжело, чуть ли не падали в обморок все. Отдыхала ночь и опять выходила. Всё за свой счет, по велению души. Работали в Анапе. Я по специальности ветеринар. Позже перешла в штаб по спасению птиц. Тут очень длинные пляжи. Сначала с другими волонтерами собирала мазут в мешки, не было техники, и вот ее дали. Но мазут опять выбрасывает и выбрасывает, по моим наблюдениям", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники из каждого утюга трубят, что всё у них по плану и они координируют наше движение. Что, конечно же, не так

По словам Софии, у многих волонтеров "отчаяние, что проделали за эти две недели мартышкин труд". "Но кто-то доволен, что удалось принять участие. Некоторые чувствуют моральное удовлетворение. Но дальше неизвестно, что с морем и его обитателями. Чиновники из каждого утюга трубят, что всё у них по плану и они координируют наше движение. Что, конечно же, не так", - сказала София, подчеркнув, что все волонтеры самоорганизовались, и никто из представителей администраций их не координирует.

Другая активистка Валерия Быкова дважды приезжала в Анапу из Краснодара. Она командир студенческого сельскохозяйственного отряда "Серафим" и, по ее словам, собрала в своем учебном заведении группу волонтеров, они уже второй раз в выходные работали в Анапе.

"Первый раз мы выезжали неделю назад, 22 декабря, Кубанским государственным аграрным университетом, второй раз, 28 декабря, мы выезжали уже от КубГАУ, КубГТУ и КубГУ. Мы организация - Российские студенческие отряды. Если смотреть конкретно по нашему вузу, то были все курсы (1-4) и даже магистранты. Мы учимся на абсолютно разных факультетах (зоотехния, ветеринария, переработка, электрофак, агрономия). ⁠В первый раз собралось 35 человек, во второй 46. О том, что нужны волонтеры, я узнала от волонтеров Анапы, и они же предоставили нам транспорт - автобус - за счет волонтеров. Буквально за сутки нам на месте организовали волонтёрский штаб с питанием и всем необходимым для работы", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам девушки, она познакомилась с разными волонтерами "со всех уголков страны" и считает, что только волонтерами был сделан "гигантский объем работы, о котором сейчас отчитываются власти". По словам Валерии, она с сокурсниками собирала в мешки мазут и технику, которая бы его вывозила, она не видела. «Мы делали то, о чем нас просили волонтеры из Анапы в штабе. В нашу задачу входил сбор мазута в мешки», - рассказала девушка.

Взаимодействие активистов с властью удалось "во всяком случае по спасению птиц", сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель группы по экологии губернаторского совета по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко.

Волонтерское движение как было, так и остается независимым и свободным от административного ресурса

"Нам дали зеленый свет, и никто в нашу работу не вмешивался на первых порах, мы всё делали сами. Но затем, в процессе работы волонтеров, власть органично вплелась в процесс. Они дали государственных ветврачей, помещение, помогли с инвентарем. Но я хочу подчеркнуть, что волонтерское движение как было, так и остается независимым и свободным от административного ресурса, хотя нас и вносят в свои отчеты и глава Анапы и губернатор края... Конечно, попытки власти «приватизировать» волонтерское движение были. Но лично мне лавры не нужны. Мне важно, что мы спасли более 1,5 тысячи птиц и продолжаем их спасать", - сказал Евгений Витишко.

"Нас никто не возглавляет. Нас координирует эколог Евгений Витишко, который также помогает задействовать власти там, где силами волонтеров не получается решить вопросы", - рассказала 28 декабря "Кавказскому узлу" волонтер Ксения Высоцкая.

В вопросе спасения птиц между волонтерами и властями города и края "понимание найдено", подчеркнул эколог. "И помощь властей является действенной и нужной, когда ветеринары и орнитологи координируют процессы спасения и отправки птиц по назначению в реабилитационные центры с последующим выпуском в живую природу", - пояснил Витишко.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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