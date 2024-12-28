Число спасенных волонтерами птиц на побережье Кубани превысило 1,5 тысячи

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Добровольцы, участвующие на Кубани в ликвидации последствий разлива мазута, спасли более 1,5 тысячи птиц, в том числе краснокнижных.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

К 26 декабря было собрано, по данным МЧС, около 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 тысяч тонн. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он позволит привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

К 28 декабря в спасении птиц на территории протяженностью 65 км принимают участие около 600 волонтеров разных возрастов и профессий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор волонтерского штаба, эколог Евгений Витишко.

Удалось спасти более 1,5 тысячи птиц, в том числе краснокнижных

"У нас есть единый координационный штаб, он находится в поселке Витязево на ул. Черноморская, 120б. Сам я нахожусь сейчас в Витязево. Выезжаю в Анапу и в другие точки, где волонтеры работают по спасению птиц от мазута. Есть у нас горячая линия, куда можно срочно позвонить и получить срочную консультацию у специалистов - орнитологов, ветврачей или экологов... За прошедшие почти две недели удалось спасти более 1,5 тысячи птиц, в том числе краснокнижных. Чуть более 300 птиц спасти не удалось, и они погибли. Работа продолжается", - сказал он.

30-летняя Ксения Высоцкая - экономист по специальности, она стала волонтером в первый день экологической катастрофы. Женщина рассказала, что не так давно переехала с детьми на Кубань из Вологды «ради чистого моря и воздуха». "Люди не остаются равнодушными, и именно эти люди приняли на себя всю основную тяжесть работы, самоорганизовались без властей, совершенно бесплатно, на добровольной основе. Нас никто не возглавляет. Нас координирует эколог Евгений Витишко, который также помогает задействовать власти там, где силами волонтеров не получается решить вопросы. К примеру, нам предоставили автомойку, которую мы переоборудовали для отмыва птиц от мазута", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, пункты сбора волонтеров есть в нескольких местах, где они получают экипировку и все необходимое для работы. "Все, что необходимо, куплено тоже на средства волонтеров. Живых птиц собираем и доставляем в ближайшие пункты по их отмыву. Они есть в пяти местах в Витязево и в Анапе. Мы находим, к сожалению, и много погибших птиц", - сказала Ксения Высоцкая.

После объявления ЧС чиновники фактически объединились с нами

Сейчас ощущается нехватка волонтеров, отметила она. "Потому что люди, надышавшись всей этой гадостью, через пару часов уже выходят из строя, и им нужна замена. А территория охвата огромная. Это 65 км от Тамани до Новороссийска... Проблемным был вопрос питания волонтеров, которые работают целый трудовой день. Но сейчас этот вопрос решен: после объявления ЧС к нему подключились и чиновники администрации края, так они стали выделять средства из бюджета. Но это очень долгая бюрократическая проходка в ожидании помощи от государства. Блогеры, различные активисты, волонтеры, ТОСы сами собирают деньги и пускают на нужды по спасению животного мира Черного моря. Многие волонтеры могут приехать только на день или два в выходные, потому что они все работают или учатся, имеют семьи, детей. Волонтеров находим по социальным сетям, передаем потребность в волонтерах и в том, что нам нужно. Как я сказала, после объявления ЧС чиновники фактически объединились с нами, ранее такого не было», -рассказала Ксения Высоцкая.

В спасении птиц в Анапе задействованы около 100 специалистов «Российского биологического общества" – некоммерческой организации, объединяющей специалистов в области биологии, ветеринарии, зоотехники, экологии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница общества Дина Юрченко, которая на добровольных началах делится с другими волонтерами своими знаниями о птицах и животных.

Она отметила, что в районе Анапы обитает множество водоплавающих птиц, питающихся рыбой из Чёрного моря, в том числе большой баклан, чомга, озёрная чайка, чайка-хохотунья, лебедь-шипун. Некоторые из видов занесены в Красную книгу: это кудрявый пеликан, малый баклан и хохлатый баклан.

У птиц "шок от ситуации, в которую они попали", сказала активистка. "Не понимают, что будут делать с ними люди, и поэтому испытывают вторичный стресс при ловле. Волонтеры и специалисты очень бережно с ними обращаются... Обычно на отмыв одной птицы уходит более часа. Когда птица отмыта, то ее усаживают в коробку под лампы сушиться, и тут они начинают приходить в себя и понимать, что люди несут им добро и нам можно доверять. Потом начинается кормежка. Кормим разным кормом, когда всякими сухими жучками, некоторые волонтеры умудряются добывать даже рыбу. На реабилитацию отмытых и подлеченных, накормленных птиц мы отправляем во основном в Ставрополь и в Краснодар", - рассказала Дина Юрченко.

Чайки быстро сориентировались и сменили локацию, улетели туда, где нет мазута

По ее словам, пострадали в основном чомги и лебеди. "Чаек у нас намного меньше. Чайки быстро сориентировались и сменили локацию, улетели туда, где нет мазута. Проблемой может стать питание для водоплавающих, потому что рыба так же погибла либо отравлена, что также негативно будет сказываться на здоровье птиц и их будущих поколений. Но эту ситуацию мы можем сравнить с ситуацией, когда человек оказывается в большом промышленном городе и питается не совсем здоровыми продуктами. Естественно, это плохо, но люди приспосабливаются и к плохим экологическим условиям. Так же и птицы, которых мы спасаем, тоже приспособятся к новым условиям, так как выживаемость и приспособление заложено у всех живых организмов», - сказала активистка.

Волонтер из Анапы Гоар Ованесова рассказала, что с первого дня наблюдалось отсутствие координации со стороны властей и волонтеров. «У людей было большое желание помогать, но они не знали, куда бежать, где брать лопаты, мешки, машины, как спасать птиц, кто может рассказать, как и где спасать, куда их нести, где пункты волонтеров, где и кто может разместить приезжих волонтеров… Все эти вопросы нуждались в едином информационном центре и я взяла эту миссию на себя. Собрала все информацию и сделала сайт: anapa-help.ru. Как мне говорили позже волонтеры, он сыграл для многих значительную роль, чтобы спасать жизни птицам быстро и эффективно», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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