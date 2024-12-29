RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:52, 29 декабря 2024

Более 47 тысяч тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено 47,5 тысячи тонн песка, загрязненного мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", к 27 декабря на пляжах Анапы и Темрюкского района было собрано 37 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С начала работ по ликвидации чрезвычайной ситуации собрано и вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района 47,5 тысячи тонн грунта, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации - 34,5 тысячи тонн", - говорится в публикации.

В очистке побережья участвуют 8000 человек, привлечено более 600 единиц техники. При этом сегодня утром около пляжа «Динамо» в Анапе обнаружили повторный выброс мазута. "Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий", - сообщил оперштаб.

В Керченском проливе после аварии танкеров судами «Морспасслужбы» обследовано 400,8 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. м, отчитался сегодня в своем телеграм-канале Минтранс.

"За минувшие сутки новых загрязнений на обследованных участках не выявлено. При этом специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности. Суда в постоянной готовности для проведения разведки, мониторинга обстановки в районе ЧС и ликвидации загрязнения нефтепродуктами в случае обнаружения", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того, что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Волонтеры очищают пляж в Анапе от нефтепродуктов. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=V6fRJ4KgisY
10:32, 29 декабря 2024
Реакция Кремля на ЧП в Анапе вызвала скепсис в соцсети
Спасенная птица. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
19:56, 28 декабря 2024
Число спасенных волонтерами птиц на побережье Кубани превысило 1,5 тысячи
Самосвал выгружает грунт с мазутом на спецплощадку в хуторе Воскресенском. Фото: оперативный штаб Кубани – https://t.me/opershtab23/9416
10:19, 28 декабря 2024
Власти проигнорировали протесты анапчан против площадки для хранения мазута
Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
09:24, 28 декабря 2024
Публикация в сети привела к штрафу жительницу Новороссийска
Руки в наручниках и клавиатура. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:53, 28 декабря 2024
Житель Краснодара осужден за призывы к деятельности против безопасности России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Показать больше