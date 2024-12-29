Более 47 тысяч тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Кубани

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С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено 47,5 тысячи тонн песка, загрязненного мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", к 27 декабря на пляжах Анапы и Темрюкского района было собрано 37 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С начала работ по ликвидации чрезвычайной ситуации собрано и вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района 47,5 тысячи тонн грунта, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации - 34,5 тысячи тонн", - говорится в публикации.

В очистке побережья участвуют 8000 человек, привлечено более 600 единиц техники. При этом сегодня утром около пляжа «Динамо» в Анапе обнаружили повторный выброс мазута. "Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий", - сообщил оперштаб.

В Керченском проливе после аварии танкеров судами «Морспасслужбы» обследовано 400,8 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. м, отчитался сегодня в своем телеграм-канале Минтранс.

"За минувшие сутки новых загрязнений на обследованных участках не выявлено. При этом специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности. Суда в постоянной готовности для проведения разведки, мониторинга обстановки в районе ЧС и ликвидации загрязнения нефтепродуктами в случае обнаружения", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того, что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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