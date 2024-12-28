На пляжах Анапы и Темрюкского района собрано 37 тонн загрязненного песка

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С начал работ по ликвидации последствий экокатастрофы на пляжах Анапы и Темрюкского района собрано 37 тонн загрязненного мазутом песка. В край доставлена установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, специалисты налаживают оборудование.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Пользователи Telegram заявили, что краевым властям следовало принять это решение в первые же дни экологической катастрофы. Волонтеры, участвующие в уборке мазута, посетовали, что дорога в Анапу крайне затратна и предложили РЖД сделать скидки на билеты до места экокатастрофы.

Оперативный штаб Краснодарского края отчитался вечером 27 декабря о работах по ликвидации выброс нефтепродуктов на побережье. Всего за весь период работ собрано 37 тысяч тонн загрязненного грунта, вывезено 33,5 тысячи тонн замазученного песка.

В работах приняли участие почти восемь тысяч человек. Они поделили побережье на сектора. Очищено 7,6 километра береговой линии, общий объем вывезенного мусора достиг 240 кубометров, что эквивалентно 120 самосвалам.

В край доставлена установка для откачки нефтепродуктов, идут работы по налаживанию оборудования, проводятся испытания на берегу.

В станице Благовещенской началось строительство временной дороги протяженностью около километра к пляжу Малахит, чтобы технике было проще добираться до зоны уборки мазута. Дорогу собирают из бетонных плит, уже уложено около 400 метров, сообщают "Кубанские новости".

На Центральном пляже от "Лечебного пляжа" в сторону Пионерского проспекта сейчас копают рыв, чтобы оградить его от новых загрязнений.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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