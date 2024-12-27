Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

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Дорога в Анапу крайне затратна, посетовали в Telegram желающие принять участие в уборке пляжей от мазута, предложив РЖД сделать скидки на билеты до места экокатастрофы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Пользователи Telegram заявили, что краевым властям следовало принять это решение в первые же дни экологической катастрофы. 26 декабря был объявлен федеральный режим ЧС. Власти Краснодарского края ежедневно отчитываются о привлеченных к уборке пляжей волонтерах.

Пользователи чата в Telegram "Волонтеры моря", в котором в частности обсуждается организация волонтерских работ по очистке пляже от мазута, спасению птиц, размещению и прибытию волонтеров, предложили предоставить скидки или бесплатные билеты для желающих принять участие в уборке пляжей. Всего в чате на 18.00 мск состоит 18 120 участников.

"Почему бы РЖД не сделать бесплатные билеты для желающих помочь? Хоть какую-то милостыню с огромной корпорации, ну хоть разок помогите людям, сейчас так нуждаются, многие б приехали и помогли! Много ж не просим!", - написала Татьяна.

"Наверное, потому, что найдётся немало тех, кто просто бесплатно поедут не помогать, а по своим делам", - предположил Руслан.

Топикстартер предложила поставить определенный условия для получения бесплатного билета волонтерами или со скидкой.

"Хоть бы не весь состав, а пару вагончиков из каждого направления. Может, мы не просим и поэтому не дают такую возможность", - подчеркнула она.

Пользователь Надежда сообщила, что уже обратилась в РЖД с таким предложением. "Жду ответа по этому вопросу от РЖД. Предложила делать скидку хотя бы зарегистрированным волонтёрам", - написала она.

Kseniya Muzika посетовала на сложности в дороге из дальних уголков страны. "Я из Иркутской области, восточная часть. Чтобы добраться до Анапы, предстоит сделать три пересадки. На дорогу уходит двое суток. Поездом будет суток 2.5 - 3, при условии, что часть пути на самолёте", - отметила она.

В этом же чате волонтеры обсуждают поиск попутчиков из Москвы и ближайших к Анапе областных центров, приглашая желающих как на условиях оплаты бензина, так и бесплатно.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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