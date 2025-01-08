RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:37, 8 января 2025

Отчет властей Кубани об очистке пляжей вызвал скепсис у пользователей Telegram

Волонтеры убирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 01.01.25, https://t.me/opershtab23/9619

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено уже более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Пользователи Telegram усомнились в том, что власти выбрали наиболее эффективные способы очистки побережья.

Как писал "Кавказский узел", к 6 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 118 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. В тот же день Морспасслужба увеличила с 6 до 10 число судов, обратабывающих сорбентом пятна нефтепродуктов в море.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По словам руководителя Морспасслужбы Виктора Чернова, усилена группировка судов, которые проводят мониторинг акватории, а при обнаружении нефтяной пленки обрабатывают поверхность воды сорбентом, сообщил сегодня оперштаб Кубани в своем телеграм-канале. "Сейчас в зоне ЧС задействованы 25 судов Морспасслужбы", - говорится в сообщении.

Губернатор Вениамин Кондратьев вечером 7 января сообщил, что с побережья в Анапе и Темрюкском районе вывезено уже более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. "Сегодня трудились 6,8 тысяч человек, задействовано 650 единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском "вывезли уже 95 тысяч тонн замазученного песка".

Под этой публикацией, по состоянию на 11.35 мск 8 января, размещено 37 комментариев. Авторы некоторых из них скептически отреагировали на заявление Кондратьева.

"Так радостно отчитываются о ликвидации сотен тысяч тонн ценного песка вместе с мазутом, как будто о сборе урожая или пшеницы. Чем больше цифры, тем радостнее? Отчитываться нужно о километрах берега, вдоль которого морское дно и вода полностью очищены от мазута, чтобы не было повторных выбросов", - заметил, в частности, Александр.

Почему нет техники для просеивания песка от мазута?

"Может, пора просеивать песок? Анапа останется без песка", - высказал мнение ЯпростоЯ. "Почему нет техники для просеивания песка от мазута? Сколько это может продолжаться", - возмутилась Ольга.

"В самом море бесполезно убирать? И что на дне моря? Нельзя судном рядом проплыть и собрать?.. Наверняка по трудозатратам, времени это будет лучше, чем собирать тонны песка с небольшим количеством мазута", - написал Sergey Petuhov.

"Часть мазута вполне могла разбиться водой до размера песчинок, так что [отдыхающие] ещё лет десять его на плавках и купальниках увозить будут", - высказал мнение AlzGamer.

Почему бы не сгрести заблаговременно песок от воды подальше

"Почему бы не сгрести заблаговременно песок от воды подальше, и убирать может легче, и песок не так пачкаться будет, а потом к лету эти дюны назад вернуть", - посоветовал Михаил Сорокин. "А как себя чувствуют жители хутора Воскресенского? И будет ли возвращаться песок? Так на пляжах скоро песка не останется!" – написала Ekaterina E.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:50, 8 января 2025
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
08:49, 8 января 2025
Беспилотники сбиты в Волгоградской области и на Кубани
08:10, 8 января 2025
Трое военных из Кайтагского района убиты на Украине
07:37, 8 января 2025
Пять беспилотников сбиты в Ростовской области
21:49, 7 января 2025
Мать правозащитника Сафарова смогла выехать из Азербайджана
16:24, 7 января 2025
Трое военнослужащих из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Обломки беспилотника. Фото: https://bryansk.bezformata.com/
08:49, 8 января 2025
Беспилотники сбиты в Волгоградской области и на Кубани
Испачканная в мазуте птица. Фото: оперативный штаб Краснодарского края – https://t.me/opershtab23/9821
06:39, 8 января 2025
Волонтеры обвинили чиновников в халатности при выпуске пострадавших в Анапе птиц
Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК РФ
05:40, 8 января 2025
Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в детсаду Краснодара
Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03:42, 8 января 2025
Зоопарк в Шахтах принял на лечение спасенных в Анапе птиц
01:44, 8 января 2025
Житель кубанской станицы убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Спасенные от мазута птицы в Краснодарском "Сафари-парке". Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 07.01.25, https://t.me/opershtab23/10019
07 января 2025, 21:11
Один волонтер допущен в "Сафари-парк" осмотреть спасенных птиц

Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 января 2025, 17:02
Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше