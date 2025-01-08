Отчет властей Кубани об очистке пляжей вызвал скепсис у пользователей Telegram

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С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено уже более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Пользователи Telegram усомнились в том, что власти выбрали наиболее эффективные способы очистки побережья.

Как писал "Кавказский узел", к 6 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 118 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. В тот же день Морспасслужба увеличила с 6 до 10 число судов, обратабывающих сорбентом пятна нефтепродуктов в море.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По словам руководителя Морспасслужбы Виктора Чернова, усилена группировка судов, которые проводят мониторинг акватории, а при обнаружении нефтяной пленки обрабатывают поверхность воды сорбентом, сообщил сегодня оперштаб Кубани в своем телеграм-канале. "Сейчас в зоне ЧС задействованы 25 судов Морспасслужбы", - говорится в сообщении.

Губернатор Вениамин Кондратьев вечером 7 января сообщил, что с побережья в Анапе и Темрюкском районе вывезено уже более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. "Сегодня трудились 6,8 тысяч человек, задействовано 650 единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском "вывезли уже 95 тысяч тонн замазученного песка".

Под этой публикацией, по состоянию на 11.35 мск 8 января, размещено 37 комментариев. Авторы некоторых из них скептически отреагировали на заявление Кондратьева.

"Так радостно отчитываются о ликвидации сотен тысяч тонн ценного песка вместе с мазутом, как будто о сборе урожая или пшеницы. Чем больше цифры, тем радостнее? Отчитываться нужно о километрах берега, вдоль которого морское дно и вода полностью очищены от мазута, чтобы не было повторных выбросов", - заметил, в частности, Александр.

Почему нет техники для просеивания песка от мазута?

"Может, пора просеивать песок? Анапа останется без песка", - высказал мнение ЯпростоЯ. "Почему нет техники для просеивания песка от мазута? Сколько это может продолжаться", - возмутилась Ольга.

"В самом море бесполезно убирать? И что на дне моря? Нельзя судном рядом проплыть и собрать?.. Наверняка по трудозатратам, времени это будет лучше, чем собирать тонны песка с небольшим количеством мазута", - написал Sergey Petuhov.

"Часть мазута вполне могла разбиться водой до размера песчинок, так что [отдыхающие] ещё лет десять его на плавках и купальниках увозить будут", - высказал мнение AlzGamer.

Почему бы не сгрести заблаговременно песок от воды подальше

"Почему бы не сгрести заблаговременно песок от воды подальше, и убирать может легче, и песок не так пачкаться будет, а потом к лету эти дюны назад вернуть", - посоветовал Михаил Сорокин. "А как себя чувствуют жители хутора Воскресенского? И будет ли возвращаться песок? Так на пляжах скоро песка не останется!" – написала Ekaterina E.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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