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14:06, 6 января 2025

Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 20 вездеходов прибыли в Анапу для вывоза мазута с тех участков, где застревают другие машины. Инженерная техника направлена на побережье на фоне призывов пользователей Telegram снизить нагрузку на волонтеров.

Как писал "Кавказский узел", к 5 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 102 тонн загрязненного мазутом песка, отчитались власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Во время мониторинга пляжей и акватории 5 января на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево в море обнаружены крупные и мелкие пятна нефтепродуктов, сообщил сегодня на совещании оперштаба Кубани его руководитель, первый вице-губернатор Игорь Галась. "Необходимо максимально собрать их еще в воде. Кроме того - стоит задача ещё нарастить группировку сил и средств, чтобы в ближайшие 2-3 дня вывезти загрязнённый грунт, накопленный на пляжах", – приводятся его слова в публикации в телеграм-канале штаба.

По данным штаба, Морспасслужба в течение ночи обработала выявленные пятна нефтепродуктов сорбентом, а сегодня утром число судов, задействованных в этой работе, увеличилось с шести до 10.

К работе приступили 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу

"Одна из важных задач – увеличение инженерной техники – самосвалов, экскаваторов, погрузчиков и вездеходов. Последние особенно важны для работ на тех пляжах, где застревает остальная техника. Такие сложные участки – на протяжении около 20 км пляжей от с. Витязево до ст. Благовещенской и от ст. Благовещенской далее в сторону Бугазской косы. С утра 6 января в работах задействованы 180 самосвалов. Также к работе приступили 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу - они нужны для работ на сложных участках пляжей. Общее количество инженерной техники, участвующей в очистке прибрежной полосы – 600 единиц. Работа по привлечению дополнительной техники продолжается", - отчитался оперштаб.

Некоторые пользователи Telegram в комментариях к публикации губернатора Вениамина Кондратьева, отчитавшегося вечером 5 января о ходе работ, призвали увеличить число техники, участвующей в очистке побережья. "Почему люди убирают мазут лопатами, где техника? Почему люди добираются за свой счет? Где деньги, которые были выделены на эти цели?" – написал, в частности, Андрей.

Люди не могут вечно собирать мазут лопатами!

"На что идут выделенные средства? Почему так мало техники на пляжах? Люди не могут вечно собирать мазут лопатами!" – возмутилась Ekaterina E. "Почему люди убирают мазут лопатами? Техники так и нет? Почему люди добираются за свой счет? Где деньги, которые были выделены на эти цели?" – написала и Анна-Мария.

"Можно уточнить, что бы волонтёры сами себе на снаряжение, медикаменты и прочее сами не собирали, как сделать, чтобы им бюджет помог? Что для этого нужно?" – задала вопросы Анна Киселева, не получив к 14.05 мск ответа от представителей властей.

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

Напомним, 25 декабря губернатор ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

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Автор: "Кавказский узел"

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