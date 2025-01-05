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21:58, 5 января 2025

Власти отчитались о вывозе в Воскресенский 68 тысяч тонн песка с мазутом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня на загрязненных мазутом пляжах Анапы и Темрюкского района сегодня работали 8,5 тысяч человек. За все время работ всего было вывезено более 102 тысяч тонн грязного песка, из них 68 тысяч тонн - на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский.

Как писал "Кавказский узел", на побережье Черного моря на Кубани выбросило к 3 января лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, такие выбросы будут продолжаться как минимум до конца года, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

"8,5 тысяч человек сегодня продолжали убирать загрязненный грунт на побережье — в Анапе и Темрюкском районе. Это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, добровольцы из разных регионов страны", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в 19.34 мск в своем телеграм-канале.

По его данным, "общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн" загрязненного мазутом песка. "На площадку временного хранения в хутор Воскресенский уже отправили 68 тысяч тонн песка с мазутом. Оттуда его будем перевозить для утилизации на специализированные предприятия", - отметил глава региона.

24 декабря жители хутора Воскресенский в Анапе вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались анапчане. 26 декабря стало известно, что власти начали оборудовать в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Мэрия Анапы сегодня отчиталась о проведении дополнительного мониторинга акватории курорта с катера.

"На протяжении 8 км от Морпорта Анапы до пляжа Витязево обследование показало наличие крупных и мелких мазутных пятен, а также маслянистой пленки на поверхности воды, в том числе и на удалении в 3,5 км от берега, - сообщается в телеграм-канале анапской администрации. - С помощью подводного дрона исследовали морское дно в районе пляжа в Джемете на удалении 250 метров от берега. В толще воды также заметны небольшие фрагменты нефтепродуктов".

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

Напомним, 25 декабря губернатор Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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