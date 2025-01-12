Глава МЧС потребовал ликвидировать утечку мазута у Тамани

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Глава МЧС России потребовал устранить течь в севшем на мель у поселка Тамань танкере "Волгонефть-239" и откачать из него мазут.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, созданного по поручению президента России для ликвидации последствий разлива мазута.

9 января президент России Владимир Путин заявил, что власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани. Он поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, отметили пользователи Telegram.

Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков отметил, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море вытекает мазут из поврежденной части танкера «Волгонефть-239».

"Необходимо в кратчайшие сроки устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. В настоящее время сварочные работы невозможно проводить, пока мазут находится вплотную к борту танкера. Поэтому необходимо всеми способами расчистить путь водолазным расчетам со сварочным оборудованием. Одновременно с этим важно организовать подъезд к танкеру со стороны порта. Все расчеты проведены. Объем материалов и техники понятен. Прошу данную работу начать уже сегодня и вести круглосуточно", - процитировал его слова оперштаб Краснодарского края.

Также он поставил задачу "продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове". "Этим намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории", - привел Telegram-канал МЧС России слова главы ведомства.

Около севшей на мель кормовой части танкера ведутся работы по механическому удалению мазута. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа «Пикник» с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит МСС Росморречфлота, сообщил сегодня Минтранс России.

11 января суда ФГБУ «Морспасслужба» исследовали около 82 квадратных километров акватории. Специалисты выявили и нейтрализовали сорбентом пятна нефтепродуктов общей площадью около 1350 квадратных метров, указано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. При этом волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

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