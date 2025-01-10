Более 147 тысяч тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Кубани

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С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено уже более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

Как писал "Кавказский узел", к 9 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было собрано 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Сбор мазута продолжается на 63 километрах береговой линии, сообщило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Больше 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"За все время работы на полигоны по утилизации отправлено более 37,5 тысячи тонн песка. На площадку временного хранения - больше 110 тысяч тонн. За 9 января самосвалы сделали туда 478 рейсов", - говорится в публикации.

Волонтеры, очищающие берег у поселка Джемете в пригороде Анапы, заявили, что неизвестные грузят тракторами в грузовики и увозят с побережья чистый песок, не загрязненный мазутом, сообщило вечером 9 января RusNews.

Об этом же сообщил вечером 9 января телеграм-канал "Туапсе". "С анапского пляжа в Джемете предпринята попытка вывоза чистого песка. Волонтёры вызвали полицию", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором женщина, представившаяся волонтером, демонстрирует в кадре экскаватор, ковш которого заполнен песком, и грузовик неподалеку. Женщина утверждает, что в ковше – чистый песок, и заявляет, что вызвала полицию.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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