RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:16, 10 января 2025

Более 147 тысяч тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено уже более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

Как писал "Кавказский узел", к 9 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было собрано 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Сбор мазута продолжается на 63 километрах береговой линии, сообщило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Больше 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"За все время работы на полигоны по утилизации отправлено более 37,5 тысячи тонн песка. На площадку временного хранения - больше 110 тысяч тонн. За 9 января самосвалы сделали туда 478 рейсов", - говорится в публикации.

Волонтеры, очищающие берег у поселка Джемете в пригороде Анапы, заявили, что неизвестные грузят тракторами в грузовики и увозят с побережья чистый песок, не загрязненный мазутом, сообщило вечером 9 января RusNews.

Об этом же сообщил вечером 9 января телеграм-канал "Туапсе". "С анапского пляжа в Джемете предпринята попытка вывоза чистого песка. Волонтёры вызвали полицию", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором женщина, представившаяся волонтером, демонстрирует в кадре экскаватор, ковш которого заполнен песком, и грузовик неподалеку. Женщина утверждает, что в ковше – чистый песок, и заявляет, что вызвала полицию.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:15, 10 января 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
07:35, 10 января 2025
Дома сельчан в Ростовской области повреждены при атаке дронов
06:06, 10 января 2025
Арестованы обвиняемые в убийстве российского туриста в Сванетии
04:08, 10 января 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
17:13, 9 января 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции на Украине
08:04, 9 января 2025
Участник СВО арестован в Адыгее по делу о терроризме
Все события дня
Новости
08:50, 10 января 2025
Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае
Янина Копайгородская в суде. Скриншот фото из Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы от 13.11.24, https://t.me/moscowcourts/5213
05:07, 10 января 2025
Суд оставил жену Алексея Копайгородского под домашним арестом
Нефтеперерабатывающий заводов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
00:12, 10 января 2025
Военные эксперты оценили действенность удаления с карт НПЗ юга России
Волонтеры на пляже собирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 09.01.25, https://t.me/opershtab23/10176
21:29, 9 января 2025
Под Анапой собрано 139 тысяч тонн песка с мазутом
Уборка мазута на берегу моря. Январь 2025 г. Фото: t.me/kondratyevvi
18:05, 9 января 2025
Заявление Путина об экокатастрофе на Кубани озадачило пользователей Telegram
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Война в Южной Осетии 1991-1992 гг» Скриншот osetia.kvaisa.ru Как начинался конфликт в Южной Осетии

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин/Югополис
09 января 2025, 11:44
Начальник тюремной больницы осужден в Кабардино-Балкарии за покушение на убийство

Обломки дрона. Фото: https://www.yugopolis.ru/v-adygee-pod-krasnodarom-upal-dron-172620/
09 января 2025, 08:56
На Кубани обломки дрона упали на дом

Линия электропередачи. Фото: krd.ru
08 января 2025, 14:24
Анонсировано ужесточение ограничений на подачу света в Абхазии

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше