Под Анапой собрано 139 тысяч тонн песка с мазутом

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На пляжах Анапы и Темрюкского района собрано 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, в Краснодарском крае сбор мазута продолжается на 63 километрах береговой линии.

Как писал "Кавказский узел", с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено уже более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Пользователи Telegram усомнились в том, что власти выбрали наиболее эффективные способы очистки побережья. Власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани, заявил сегодня Владимир Путин и поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, выразили опасения пользователи Telegram.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

На береговой линии в краснодарском крае от Анапы до Темрюкского района собрано свыше 139 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта,, сообщил сегодня глава МЧС Александр Куренков. "Уже сейчас на оборудованную площадку временного хранения в хуторе Воскресенский и полигоны коммерческих организаций вывезено свыше 100 тысяч тонн загрязнённого песка. Его очистка начнётся в ближайшее время силами четырёх специализированных предприятий Краснодарского края", - приводятся его слова на сайте Кремля.

По его словам, определены шесть основных участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяжённостью 63 километра.

"В результате сильного ветра и нагонной волны почти ежедневно фиксируются повторные локальные выборы мазута", - указал глава МЧС. По его словам, на территории Краснодарского края в работе по очистке берега заняты составляет семь тысяч человек, в том числе волонтеры и 650 единиц техники.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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