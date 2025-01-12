МЧС отчиталось о создании на Кубани федерального оперштаба

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В Анапу прибыл глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, созданного по поручению президента России для ликвидации последствий разлива мазута.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января президент России Владимир Путин заявил, что власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани. Он поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, отметили пользователи Telegram.

В Краснодарском крае начал работать федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Он будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута. В состав штаба вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, сообщила пресс-служба МЧС.

"Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря 2024 года волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

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