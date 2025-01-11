Разлив мазута около Тамани локализован

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Пятно мазута, который вылился из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у поселка Тамань, локализовано на участке длиной в 300 метров.

Как писал "Кавказский узел", 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. На месте разлива, около мыса Панагия, создается площадка для подъезда самосвалов и работы тяжелого экскаватора, который будет собирать мазут из воды, сообщили власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Разлив у берега около мыса Панагия локализован на участке длиной в 300 метров и шириной до 5 метров, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

По данным властей, с берега, где произошел разлив мазута из кормовой части «Волгонефти-239», вывезли 43 самосвала с нефтепродуктами. "По состоянию на 11.00 с пляжа выехали на предприятие для утилизации 43 машины с собранным мазутом. В ночь с 10 на 11 января из порта Новороссийска к мысу Панагия вышел специальный плавучий кран Морспасслужбы с баржой для выполнения работ по сбору нефтепродуктов со стороны моря. В настоящий момент его готовят к работе", - говорится в публикации.

На месте в круглосуточном режиме работают около 100 человек и более 30 единиц техники. "Мазут также собирают аттестованные аварийно-спасательные формирования, подразделения МЧС России, Кубань-СПАС и сотрудники компании ОТЭКО", - заявил оперштаб.

Утром число самосвалов на этом участке было увеличено до 30. "Это позволило ускорить сбор нефтепродуктов с береговой линии. Кроме того, за ночь расширили площадку для работы техники, проложили еще больше 10 метров в сторону кормы «Волгонефть-239». Теперь одновременно здесь собирают мазут два тяжелых гусеничных экскаватора. Оперативно меняют и боновые заграждения вдоль береговой линии. Замазученные и уже теряющие эффективность собирают экскаватором и вместе с нефтепродуктами вывозят на сертифицированное предприятие для утилизации", - сообщили власти.

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. При этом волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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