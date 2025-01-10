RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:21, 10 января 2025

Власти отчитались о круглосуточных работах по сбору мазута у Тамани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

300 метров берега загрязнено у поселка Тамань вытекшим из танкера "Волгонефть-239" мазутом. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся круглосуточно, сначала мазут лопатами собирали спасатели, теперь к месту загрязнения проложена дорога для подъезда техники.

Как писал "Кавказский узел", пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров обнаружено у кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая после крушения выброшена на мель у поселка Тамань.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

300 метров берега загрязнено мазутом близ кормы потерпевшего крушения танкера "Волгонефть-239", сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Сбор мазута на месте сотрудники МЧС организовали сразу после обнаружения разлива, указано в другом сообщении. "То, что возможно было, собирали лопатами сразу в мешки и вывозили с береговой полосы. Работы проводили только квалифицированные специалисты спасательных служб", - проинформировал оперштаб.

К кормовой части «Волгонефть-239» проложили дорогу, чтобы организовать работы с берега.  Дорогу шириной 10 метров обустроили за несколько часов, сообщил оперштаб. "Несколько десятков метров отсыпали камнями, а сверху – щебнем, чтобы техника смогла добраться до места, где можно будет собирать мазут из воды.  Сделана максимально протяженная техническая дорога, которую возможно было обустроить быстро, и по которой техника будет безопасно передвигаться для погрузки и вывоза мазута с береговой полосы", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

На месте разлива мазута, в районе мыса Панагия и поселка Тамань Темрюкского района, создается площадка для подъезда самосвалов и работы тяжелого экскаватора .

"Это место, где экскаватор будет собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза нефтепродуктов с берега. Сами самосвалы специально подготовили, чтобы смесь мазута с водой, которую погрузят в них, не вытекала. Площадку для беспрепятственной работы техники отсыпают камнями и щебнем", - говорится в сообщении.

Для работы в ночное время на береговой линии в районе кормы «Волгонефть-239» установили три световые вышки, работы будут вестись круглосуточно, отчитались власти.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
22:19, 10 января 2025
Информация о розыске озадачила активиста из Геленджика
Выброс мазута близ Анапы с танкера "Волгонефть-239". 10 января 2025 года. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/10237
16:25, 10 января 2025
Зафиксирован выброс мазута близ Анапы с танкера "Волгонефть-239"
Разрушенный дом в Приморско-Ахтарске. 5 июля 2024 года. Фото Телеграм-канала "Осторожно, новости" / T.me
14:00, 10 января 2025
Вопрос выплат жителям Приморско-Ахтарска за ущерб от атаки дрона пришлось решать в суде
Уборка мазута на черноморском побережье. Декабрь 2024 г. Фото: «Администрация Краснодарского края» / Telegram
10:16, 10 января 2025
Более 147 тысяч тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Кубани
08:50, 10 января 2025
Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Участники акции в День памяти адыгов в национальных костюмах, 2019 год. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла”. Адыги

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Кризисной группы CК SOS" (признана иноагентом) от 09.01.25, https://t.me/sksosorg/1308.
10 января 2025, 20:25
Заира Пирова вернулась в Дагестан

Больница. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 января 2025, 17:36
Работа санатория в Нальчике приостановлена после отравления детей

Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
10 января 2025, 11:50
Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США

Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше