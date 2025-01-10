Власти отчитались о круглосуточных работах по сбору мазута у Тамани

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300 метров берега загрязнено у поселка Тамань вытекшим из танкера "Волгонефть-239" мазутом. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся круглосуточно, сначала мазут лопатами собирали спасатели, теперь к месту загрязнения проложена дорога для подъезда техники.

Как писал "Кавказский узел", пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров обнаружено у кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая после крушения выброшена на мель у поселка Тамань.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

300 метров берега загрязнено мазутом близ кормы потерпевшего крушения танкера "Волгонефть-239", сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Сбор мазута на месте сотрудники МЧС организовали сразу после обнаружения разлива, указано в другом сообщении. "То, что возможно было, собирали лопатами сразу в мешки и вывозили с береговой полосы. Работы проводили только квалифицированные специалисты спасательных служб", - проинформировал оперштаб.

К кормовой части «Волгонефть-239» проложили дорогу, чтобы организовать работы с берега. Дорогу шириной 10 метров обустроили за несколько часов, сообщил оперштаб. "Несколько десятков метров отсыпали камнями, а сверху – щебнем, чтобы техника смогла добраться до места, где можно будет собирать мазут из воды. Сделана максимально протяженная техническая дорога, которую возможно было обустроить быстро, и по которой техника будет безопасно передвигаться для погрузки и вывоза мазута с береговой полосы", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

На месте разлива мазута, в районе мыса Панагия и поселка Тамань Темрюкского района, создается площадка для подъезда самосвалов и работы тяжелого экскаватора .

"Это место, где экскаватор будет собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза нефтепродуктов с берега. Сами самосвалы специально подготовили, чтобы смесь мазута с водой, которую погрузят в них, не вытекала. Площадку для беспрепятственной работы техники отсыпают камнями и щебнем", - говорится в сообщении.

Для работы в ночное время на береговой линии в районе кормы «Волгонефть-239» установили три световые вышки, работы будут вестись круглосуточно, отчитались власти.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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