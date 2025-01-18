Более 1700 тонн смеси мазута и воды собрано у мыса Панагия

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С места утечки из танкера, севшего на мель в Темрюкском районе, вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды. Новые выбросы нефтепродукта найдены на 13 участках морского берега.

Как писал "Кавказский узел", 17 января специалисты Морспасслужбы начали откачку мазута из танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у мыса Панагия в Темрюкском районе. Из акватории около места утечки было вывезено 1600 тонн смеси мазута и воды.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера.

Около кормы танкера "Волгонефть-239" круглосуточно ведутся работы, вывезено более 1700 тонн смеси воды и мазута, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Всего с начала ликвидации последствий разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе собрано и вывезено почти 167 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

"После масштабных выбросов нефтепродуктов в конце декабря и первых числах января замазученный песок, который собирала техника, с пляжей уже вывезли. Теперь в кузовах большегрузов мешки, заполненные комками мазута, его собрали в процессе деликатной и ручной уборки пляжей", - говорится в публикации штаба.

Сегодня на 13 участках пляжей Анапы и Темрюкского района обнаружены новые выбросы мазута. "К уборке новых фрагментов мазута приступили в первую очередь", - сообщили власти.

Там, где выбросы нефтепродуктов относительно крупные, их собирают лопатами в мешки, отметил оперштаб. "Небольшие фракции мазута убирают садовыми граблями. На основной территории пляжей песок просеивают, чтобы отделить его от капель мазута, - в мешки отправляют только нефтепродукты и мусор", - говорится в публикации.

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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