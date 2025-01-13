RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:24, 13 января 2025

Власти изменили тактику очистки пляжей Кубани от мазута

Очистка пляжа от мазута. Фото: Оперштаб Краснодара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Анапы и Темрюкского района начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

Как писал "Кавказский узел", к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Завершается вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, объявил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "В начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 метров. Сейчас большую часть грунта уже вывезли на площадку временного хранения в х. Воскресенский Анапы. Больше он здесь не накапливается. В связи с этим на пляже сокращают количество задействованной техники. На многих участках перешли к деликатной уборке, когда песок просеивают, чтобы отделить от застывших капель мазута", - говорится в публикации.

О смене тактики очистки пляжей в Анапе и Темрюкском районе сообщил сегодня и губернатор края Вениамин Кондратьев. "Сейчас на берег в основном выносит мелкие фракции мазута. Стараемся минимизировать вывоз песка, максимально сохранить наши пляжи. Для этого мы начали применять практику просеивания грунта прямо на побережье. Это позволит свести к минимуму вывоз песка на площадку временного накопления. Кроме того, просеивать начнем и загрязненный грунт, который сейчас находится на площадке временного накопления в Воскресенском", - написал он в своем телеграм-канале.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. Это пятно мазута около мыса Панагия 11 января было локализовано на участке длиной в 300 метров.

Тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера «Волгонефть-239» после того, как напротив севшего на мель судна расширили площадку, сообщил сегодня краевой оперштаб.

"Мазут с поверхности воды собирает экскаватор. Затем нефтепродукты загружают в самосвалы, которые специально подготовили и гидроизолировали. Собранную смесь мазута и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации", - говорится в публикации.

По данным властей, сегодня завершили прокладку дороги до места разлива мазута из поврежденного танкера и продлевают дорогу до кормы танкера. "Одновременно с этим начали уборку мазута, разлившегося в результате повреждения танкера. Параллельно ведется работа по отсыпке дороги до кормы танкера. В вывозе мазута задействованы семь грузовых автомобилей", - сообщил оперштаб.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
12:37, 13 января 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
10:32, 13 января 2025
39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
08:42, 13 января 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
00:06, 13 января 2025
Пробка на КПП "Верхний Ларс" выросла до 225 автомобилей
Все события дня
Новости
Участник военной операции из Дагестана Агамердан Пирмагомедов в видеообращении к главе Следкома. 13 января 2025 г. Скриншот видео Агамердана Пирмагомедова
17:37, 13 января 2025
Участник СВО из Дагестана вступился за адвоката Федоренко
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
Центр спасения птиц в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
13:20, 13 января 2025
Внезапный переезд центра спасения птиц в Анапе возмутил волонтеров
Трубопровод "Турецкий поток". Фото: Nicolay Sidorov https://ru.wikipedia.org
11:49, 13 января 2025
Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать "Турецкий поток"
Следы мазута на погибшей птице. Скриншоты из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303
10:58, 13 января 2025
Мазут угрожает орнитологическому заказнику на Тамани
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Мзия Амаглобели. Фото: издание "Батумелеби"
13 января 2025, 15:30
Журналистка Амаглобели обвинена в нападении на полицейского

Следы мазута на погибшей птице. Скриншоты из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303
13 января 2025, 10:58
Мазут угрожает орнитологическому заказнику на Тамани

Возвращение азербайджанских семей в Джебраил. 13 января 2025 г. Фото: https://caliber.az/post/velikoe-vozvrashenie-eshe-39-semej-otpravilis-v-dzhebrail
13 января 2025, 10:32
39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

Последствия атаки беспилотника в Ростовской области. Кадр видео из телеграм-канала Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/1738
11 января 2025, 19:56
Житель села в Ростовской области госпитализирован после атаки дрона

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше