Власти изменили тактику очистки пляжей Кубани от мазута

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На пляжах Анапы и Темрюкского района начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

Как писал "Кавказский узел", к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Завершается вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, объявил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "В начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 метров. Сейчас большую часть грунта уже вывезли на площадку временного хранения в х. Воскресенский Анапы. Больше он здесь не накапливается. В связи с этим на пляже сокращают количество задействованной техники. На многих участках перешли к деликатной уборке, когда песок просеивают, чтобы отделить от застывших капель мазута", - говорится в публикации.

О смене тактики очистки пляжей в Анапе и Темрюкском районе сообщил сегодня и губернатор края Вениамин Кондратьев. "Сейчас на берег в основном выносит мелкие фракции мазута. Стараемся минимизировать вывоз песка, максимально сохранить наши пляжи. Для этого мы начали применять практику просеивания грунта прямо на побережье. Это позволит свести к минимуму вывоз песка на площадку временного накопления. Кроме того, просеивать начнем и загрязненный грунт, который сейчас находится на площадке временного накопления в Воскресенском", - написал он в своем телеграм-канале.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. Это пятно мазута около мыса Панагия 11 января было локализовано на участке длиной в 300 метров.

Тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера «Волгонефть-239» после того, как напротив севшего на мель судна расширили площадку, сообщил сегодня краевой оперштаб.

"Мазут с поверхности воды собирает экскаватор. Затем нефтепродукты загружают в самосвалы, которые специально подготовили и гидроизолировали. Собранную смесь мазута и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации", - говорится в публикации.

По данным властей, сегодня завершили прокладку дороги до места разлива мазута из поврежденного танкера и продлевают дорогу до кормы танкера. "Одновременно с этим начали уборку мазута, разлившегося в результате повреждения танкера. Параллельно ведется работа по отсыпке дороги до кормы танкера. В вывозе мазута задействованы семь грузовых автомобилей", - сообщил оперштаб.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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