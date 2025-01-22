Власти Кубани отчитались о запуске установки для очистки песка

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В хуторе Вознесенском запущена вибрационная установка для очистки собранного песка от мазута, с ее помощью просеяно 1,5 тысячи тонн.

Как писал "Кавказский узел", 20 января специалисты в хуторе Воскресенском почти завершили подготовку к работе вибрационной установки "грохот", предназначенной для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка, сообщил оперштаб Краснодарского края.

К 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 21 января на 23 участках пляжей были обнаружены новые выбросы мазута. Ранее, 13 января, власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

На площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", 21 января с ее помощью было просеяно 1,5 тысячи тонн загрязненного песка, отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Монтаж "грохота" завершили 21 января в середине дня. До этого всю ночь специалисты устанавливали оборудование и вели пуско-наладочные работы", - поясняется в публикации.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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