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16:33, 21 января 2025

Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе

Уборка мазута на пляже Анапы. Фото пресс-службы мэрии Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 23 участках пляжей в Анапе обнаружены новые выбросы мазута. Власти отчитались об откачке 500 тонн мазута с танкера "Волгонефть-239". 

Как писал "Кавказский узел",  за время ликвидации последствий разлива нефтепродукта на Кубани собрано 169 тысяч тонн загрязненного песка, отчитались власти 20 января, отметив, что фиксируются новые выбросы на берегу.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь. Как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей, указано в Telegram-канале оперштаба.

На «Волгонефть-239» откачали первый из четырех танков с мазутом, указано в другом сообщении оперштаба. 

"Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке вечером 19 января. На сегодняшний день полностью завершили откачку топлива на первом из четырех танков судна и приступили ко второму. Работы ведутся как днем, так и ночью.  30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", - указано в сообщении. 

На момент начала работ в танках кормовой части находилось порядка 1400 тонн топлива, проинформировал оперштаб.

Напомним, 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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