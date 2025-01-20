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23:09, 20 января 2025

Власти Кубани отчитались об автоматизации очистки песка от мазута

Виброустановка для очистки песка в Воскресенском. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 20.01.25, https://t.me/opershtab23/10833

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вибрационная установка для очистки песка от мазута установлена на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский. Пользователи сети выразили надежду, что песок после очистки будет возвращен на пляжи.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2024 года жители хутора Воскресенский в Анапе вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались анапчане. 26 декабря 2024 года стало известно, что власти начали оборудовать в Воскресенском площадку для хранения мазута. К 17 января на площадку в Воскресенском было вывезено более 128 тысяч тонн замазученного песка. Жителей хутора обеспокоило будущее площадки, они выступили против создания на ней мусорного полигона.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Пуско-наладочные работы проводят на установке "грохот" в хуторе Воскресенском. Это  вибрационная установка, которая будет просеивать замазученный песок, отделяя его от фракций мазута, 20 января собрали и почти завершили ее подготовку к работе, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Тестовый запуск начнут после того, как подготовят нужную именно для этой цели сеть — ее дорабатывают. С помощью "грохота" можно будет отделить фрагменты мазута от песка. Точно так же для строительства просеивают щебень с песком", — сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Пользователей Telegram обнадежил отчет о подготовке к работе установки для очистки песка.

"Обнадёживает, может, всё же вернут песок назад, а не пустят его на асфальт", - написал Давид в комментариях в Telegram-канале Юрия Озаровского, который перепостил сообщение оперштаба. 

"Главное, чтобы потом песок вернули", - поддержал Александр Хмао zabrodin.

Напомним, 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды. 20 января власти отчитались о начале откачки мазута из кормовой части танкера, ее предполагается завершить к концу января.

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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