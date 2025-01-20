Власти назвали сроки откачки мазута с танкера "Волгонефть-239"

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Мазут с севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется полностью откачать до конца января.

Как информировал "Кавказский узел", 19 января стало известно, что специалистам удалось полностью очистить от мазута небольшую искусственную бухту, в которой находится севшая на мель корма танкера "Волгонефть-239".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Специалисты Морспасслужбы начали откачку с затонувшего танкера "Волгонефть-239" мазута, объем первой партии составил 20 тонн. Чтобы было возможно проводить работы, восстановили оборудование судна и нагрели топливо до +45 градусов, привел сегодня "Коммерсант" слова главы Росморречфлота Андрея Тарасенко из сообщения в эфире "Первого канала".

Мазут по герметичным трубам перекачивают в битумовозы с подогревом, а затем для утилизации доставляют его на железнодорожную станцию. Глава Минтранспорта Роман Старовойт уточнил, все работы по откачке с танкера мазута планируется завершить до конца января текущего года, отметило издание.

Битумовозы, в которых перевозится откачанный с танкера мазут, работают круглосуточно. Уже отгружено несколько партий, масса каждой из которых составляет 20 тонн – такова емкость одного битумовоза, отчитался в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Напомним, ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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