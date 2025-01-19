RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:22, 19 января 2025

Искусственная бухта вокруг кормы "Волгонефти-239" очищена от мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Удалось полностью очистить от мазута небольшую искусственную бухту, в которой находится севшая на мель корма танкера "Волгонефть-239", отчитался оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 167 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Бухта у мыса Панагия образована за счет создания насыпного вала вокруг кормы танкера "Волгонефть-239". Вал защитил акваторию моря от растекания нефтепродуктов, которые просачивались из поврежденного корпуса судна. Остатки нефтепродуктов в бухте локализовали, окружив бонами. В течение минувшей ночи гусеничные экскаваторы собрали и погрузили на самосвалы остатки мазута из бухты, боновые заграждения отправлены на утилизацию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на оперштаб Кубани. Небольшое количество мазута в воде осталось рядом с искусственным валом, со стороны открытого моря, здесь работы продолжаются.

При этом МЧС рапортовало, что возле кормы танкера "Волгонефть-239" собрано почти 14,5 тонны водомазутной смеси и других отходов, использованы 1,8 тысячи тонн сорбента. Водолазы установили на месте разлома корпуса танкера "Волгонефть-239" водонепроницаемый материал.

"Специалисты приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия Темрюкского района, - сообщил оперштаб в 19.04 мск в своем телеграм-канале. - Для этого мы построили дорогу к судну и техническое сооружение вокруг него, чтобы техника могла работать вплотную к танкеру. Пока строили обвалку танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Кроме того, сегодня очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно".

Напомним, 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:18, 20 января 2025
Открытое горение в здании администрации села Унцукуль ликвидировано
22:17, 19 января 2025
В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось почти 1500 автомобилей
21:20, 19 января 2025
В Дагестане загорелось здание администрации села
20:52, 19 января 2025
2
 Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
18:54, 19 января 2025
Запрещен выезд большегрузов через "Верхний Ларс"
17:55, 19 января 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
Все события дня
Новости
03:15, 20 января 2025
Следствие заинтересовалось угрозами старшеклассника взорвать школу
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
15:56, 19 января 2025
Военнослужащий с Кубани убит на Украине
Ликвидация последствий выброса мазута на побережье в Анапе. Фото: пресс-служба оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10774
14:57, 19 января 2025
Новые выбросы мазута найдены на пляжах Анапы
Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
11:05, 19 января 2025
Дольщики из Сочи добились внимания Бастрыкина к своей проблеме
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Инспекторы на месте гибели тюленей, стоп-кадр видео "Россия 24" smotrim.ru Массовая гибель каспийских тюленей: версии специалистов

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Аликрам Хуршидов во время задержания в 2022 году. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/aktivist-musavat-arestovan-na-30-sutok-2154497
19 января 2025, 19:54
Оппозиционер Хуршидов арестован в Ширване на 10 суток

Ликвидация последствий выброса мазута на побережье в Анапе. Фото: пресс-служба оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10774
19 января 2025, 14:57
Новые выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/1069
18 января 2025, 15:46
Более 1700 тонн смеси мазута и воды собрано у мыса Панагия

Волонтеры на пляже собирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 09.01.25, https://t.me/opershtab23/10176
17 января 2025, 20:49
Нагавкин попросил Путина отправить заключенных колоний-поселений в Анапу

Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Показать больше