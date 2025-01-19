Искусственная бухта вокруг кормы "Волгонефти-239" очищена от мазута

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Удалось полностью очистить от мазута небольшую искусственную бухту, в которой находится севшая на мель корма танкера "Волгонефть-239", отчитался оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 167 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Бухта у мыса Панагия образована за счет создания насыпного вала вокруг кормы танкера "Волгонефть-239". Вал защитил акваторию моря от растекания нефтепродуктов, которые просачивались из поврежденного корпуса судна. Остатки нефтепродуктов в бухте локализовали, окружив бонами. В течение минувшей ночи гусеничные экскаваторы собрали и погрузили на самосвалы остатки мазута из бухты, боновые заграждения отправлены на утилизацию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на оперштаб Кубани. Небольшое количество мазута в воде осталось рядом с искусственным валом, со стороны открытого моря, здесь работы продолжаются.

При этом МЧС рапортовало, что возле кормы танкера "Волгонефть-239" собрано почти 14,5 тонны водомазутной смеси и других отходов, использованы 1,8 тысячи тонн сорбента. Водолазы установили на месте разлома корпуса танкера "Волгонефть-239" водонепроницаемый материал.

"Специалисты приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия Темрюкского района, - сообщил оперштаб в 19.04 мск в своем телеграм-канале. - Для этого мы построили дорогу к судну и техническое сооружение вокруг него, чтобы техника могла работать вплотную к танкеру. Пока строили обвалку танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Кроме того, сегодня очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно".

Напомним, 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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