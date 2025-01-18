Жителей Воскресенского обеспокоило будущее полигона с мазутом

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Власти намерены изменить назначение земли, на которой расположена площадка временного хранения песка с мазутом, что позволит расположить вблизи от домов мусорный полигон, пожаловались жители хутора Воскресенский в Анапе. На площадке хранится 128 тысяч тонн замазученного песка, отчитался оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2024 года жители хутора Воскресенский в Анапе вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались анапчане. 26 декабря 2024 года стало известно, что власти начали оборудовать в Воскресенском площадку для хранения мазута. К 9 января на площадку в Воскресенском было вывезено более 100 тысяч тонн замазученного песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

В кубанском хуторе Воскресенский прошел народный сход. Жители выступают против изменения статуса земли, где сейчас временно хранится замазученный песок, привезенный в рамках ликвидации ЧС. Администрация хочет перевести землю в категорию "Специальное назначение" (код 12.2), что открывает возможность для создания объектов размещения отходов, включая полигоны, мусоросжигательные заводы и даже скотомогильники, сообщил сегодня эколог Евгений Витишко в своем Telegram-канале.

Видео со схода опубликовал в своем YouTube-канале блогер Эмир Вайнотов.

Жители рассказали, что горы мазута постоянного находятся рядом с ними. "Если на берег можно уйти и прийти, то мы здесь 24/7 365 дней в году", - отметила одна из участниц обращения. Другая женщина добавила, что по городу гуляют дети, которым приходится дышать загрязненным воздухом.

"Мы здесь все собрались с одной целью: мы очень обеспокоены ситуацией по изменению вида разрешённого использования земельного участка, где находится в текущий момент складирование замазученного песка. Решение принято вынужденно: во время ЧС администрация имеет право принимать решения, которые нарушают действующие правовые акты. В прошлом году мы здесь задыхались от участка, на котором существовала свалка для временного хранения мусора. Сейчас, изменив в рамках ЧС вид разрешенного использования, оператор мусора [сможет] использовать эту площадку круглогодично. Мы выражаем своё несогласие по поводу изменения вида разрешённого использования, потому что здесь складируют особо опасные, вредные для здоровья, экологически небезопасные материалы. <...> Мы беспокоимся за свою судьбу, за жизнь своих детей, за здоровье проживающего местного населения", - заявил один из участников видеообращения.

Он добавил, что изменение вида разрешенного использования будет практически невозможно опротестовать.

"Сейчас они свезли песок. Выйдет солнце - этот мазут начнёт таять, а потом они вывезут мазут и привезут свалку сюда. И тогда мы просто здесь задохнемся" - рассказала одна из участниц обращения. По ее словам, помимо домов, вблизи от полигона располагается детский сад.

Оперштаб Краснодарского края сообщил сегодня, что число грузовиков, вывозящих мешки на полигон в Воскресенском существенно сократилось - с 900 до 17 в сутки. "В течение дня 17 января самосвалы доставили 289 тонн. Всего с начала ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с пляжей Анапы на площадку техника совершила 7431 рейс, для временного хранения сюда привезли более 128 тысяч тонн замазученного песка", - указано в сообщении.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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