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17:55, 31 января 2025

Установки по очистке песка от мазута начали работу на двух пляжах Кубани

Очистка песка от мазута. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вибрационные установки по очистке песка от мазута начали работать на пляжах "Малахит" и станицы Благовещенской в Анапе. Одна установка может просеивать за день полторы тысячи кубометров песка.

Как писал "Кавказский узел", вибрационная установка для очистки песка от мазута начала работу на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский. Глава Минприроды России сообщил, что песок, который вывезен с пляжей Анапы и Темрюкского района, не будет возвращен на них после очистки. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года. Волонтеры 24 января заявили о нехватке оборудования для просеивания песка.

Из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

На анапском пляже «Малахит» настроили установку грохот. Вибрационная установка аналогична той, что заработала  на пляже в станице Благовещенской 28 января. Однако обладает более крупными ячейками для просеивания, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края

Вибрационную установку привезли на пляж уже готовой к эксплуатации, однако требовалась донастройка. После завершения этих работ и проведения лабораторного тестирования отсеянного песка, создатель машины планирует привезти на анапский пляж ещё одну единицу оборудования.

Главной особенностью такого, усовершенствованного грохота является наличие у него гусеничной базы, которая позволит перемещать установку по мере необходимости. Производительность оценивается в 1,5 тыс. куб. м. песка в сутки, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Ранее оперштаб сообщал, что на пляже в станице Благовещенская заработала вибрационная установка, которая перемещается на колесах. Для ее обслуживания требуется восемь человек

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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