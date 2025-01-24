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22:35, 24 января 2025

Волонтеры заявили о нехватке оборудования для просеивания песка в Анапе

Просеивание песка. Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 24.01.25, https://t.me/opershtab23/11016.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уровень загрязнения песка в Анапе в 14 раз превышает допустимые нормы. Волонтеры посетовали на отсутствие инструментов для деликатной очистки песка от мазута.

Как писал "Кавказский узел", вибрационная установка для очистки песка от мазута начала работу на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский. Пользователи сети выразили надежду, что песок после очистки будет возвращен на пляжи. Глава Минприроды России сообщил, что песок, который вывезен с пляжей Анапы и Темрюкского района, не будет возвращен на них после очистки. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить работы по завозу песка к лету 2026 года.

Из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Первые результаты исследования образцов песка с пляжей Анапы получили в лабораторном комплексе университета "Сириус", сообщила специалист-исследователь направления "Геоэкология" международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета Ирина Обремок.

"Мы определили степень загрязнения мазутом песка, доставленного в лабораторию из Анапы, и видим, что концентрация составляет 4,2 тыс. мг на килограмм песка. По нормативам это в 14 раз превышает норму", - процитировал сегодня ее слова "Интерфакс".

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев, который на три дня приехал для участия в очистке берега, поделился своими впечатлениями от участия в уборке песка  в Витязево. "Порядка тысячи волонтеров. Нашей группе, как и остальным, ставится задача собрать фракции мазута с песка подручными средствами. Никаких строительных сит или вибрационных установок не выдали. Из подручных средств только совковые лопаты.И это при том, что пляж протяженностью несколько километров и шириной больше сотни метров", - возмутился он, поинтересовавшись, почему власти не могут приобрести простейшие инструменты.

"Мы собирали сегодня мазут руками, потому что лопата захватывает большой объем песка.  На весь штаб одна большая сеялка и пару ручных (как мне сказали, привезенные волонтерами)", - написала в Telegram-чате "Анапа. Волонтеры моря" Лу.

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня, что один из видов устройств для просеивания песка создали из мотоблока представители Ейского района, прикрепив к нему насадку. 

"Также все больше районов изготавливают и используют специальные лопаты с ситом, которые значительно ускоряют работу, — команда из Ейска привезла с собой уже 20 таких инструментов", - указано в сообщении.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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