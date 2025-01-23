Минприроды анонсировало восстановление пляжей Анапы к турсезону 2026 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Песок, который вывезен с пляжей Анапы и Темрюкского района, не будет возвращен на них после очистки. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить работы по завозу песка к лету 2026 года.

Как писал "Кавказский узел", вибрационная установка для очистки песка от мазута начала работу на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский. Пользователи сети выразили надежду, что песок после очистки будет возвращен на пляжи.

Из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Пляжи, которые пострадали от мазута в связи с крушением в Керченском проливе двух танкеров, планируют восстановить к следующему летнему сезону, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам, предварительно необходимо восстановить 280 гектаров пляжей, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, и завезти туда около 840 тысяч кубометров нового песка - это в четыре раза больше, чем вывезено с пляжей к сегодняшнему дню. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Среди приоритетных мест для забора нового песка глава Минприроды назвал три месторождения кварцевого песка около Анапы. "Мы выбирали по логистике, качеству песка и запасам. И песок, который проходит сейчас очистку у утилизаторов, обратно на пляжи не повезется. На пляж мы повезем чистый кварцевый песок", - процитировало его ТАСС.

Министр отметил, что региональные власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья, а также планируется предусмотреть инженерную защиту пляжей. "Решим вопрос с финансированием, приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае. Работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим. К следующему сезону пляж должен быть восстановлен", - приводятся его слова в публикации.

Козлов также добавил, что на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до полутора миллиардов рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы. "Компенсация покроет затраты на проведение аварийно-спасательной работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку, хранение и обезвреживание", - приводятся его слова на сайте Кремля.

Мазут мелкой фракции – застывшие капли – в верхних слоях песка остается на многих участках пляжей, где основные работы по сбору и вывозу крупных фрагментов нефтепродуктов уже завершены. Такая ситуация практически на всем протяжении береговой линии Анапы, где были фиксированы загрязнения нефтепродуктами. На труднодоступных участках, где может работать только высокопроходимая техника, фракции мазута просеивают или собирают вручную, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

Количество волонтеров, работающих на очистке побережья после крушения танкеров, сократилось в несколько раз, при этом выбросы мазута продолжаются и оставшимся волонтерам нужны помощники на полевой кухне, рассказали 22 января жители Анапы.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.