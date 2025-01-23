Жители Анапы заявили о сокращении числа волонтеров на уборке пляжей

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Количество волонтеров, работающих на очистке побережья, сократилось в несколько раз, при этом выбросы мазута продолжаются и оставшимся волонтерам нужны помощники на полевой кухне.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 21 января на 23 участках пляжей были обнаружены новые выбросы мазута. 22 января власти отчитались, что в хуторе Вознесенском запущена вибрационная установка для очистки собранного песка от мазута.

По состоянию на 22 января выбросы больших количеств мазута на побережье продолжаются, рассказал 50-летний волонтер из Анапы Дмитрий.

«Мазут есть везде, где есть кварцевый уникальный песок Анапы, а это 50-60 км береговой полосы. Причем по всей территории песчаного берега мазут залегает в 20 метрах от кромки воды, как толстая начинка слоеного пирога между нижним слоем песка и верхним, на глубине полуметра. Количество волонтеров по сравнению с началом сократилось в три раза, люди разъехались - кому нужно на работу, кому по семейным делам. Остались в основном анапчане и жители приморских поселений и городов. Оставшиеся волонтеры выковыривают вручную с глубины полметра глыбы мазута, многие работают в одиночку. На больших расстояниях от городских пляжей вообще никакого нет, и сверху мазута не видно, но он везде по всей песчаной полосе на глубине полуметра, как я сказал. Сделать что либо вручную, в одиночку с одной лопатой или ситами невозможно, это просто смешно. Никакой специальной техники по уборке мазута с песчаных пляжей нет, чиновники и МЧС изредка появляются, но они ничего сделать не могут. Нужны большие средства, федеральные средства, закупка специальной техники, чтобы спасти уникальное побережье Анапы», - рассказал мужчина корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Дмитрия, он всю жизнь проработал нефтяником, но никогда не сталкивался с подобной аварией. По его данным, подобных прецедентов с разливом мазута Т 100 не фиксировалось и в мире. «Мазут марки T100 отличается высокой плотностью и вязкостью, что затрудняет его сбор с поверхности воды. В отличие от более легких нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а оседает на дно или остается в толще воды. В связи с этим эффективные технологии для его удаления из водной среды пока не разработаны. Основной метод ликвидации последствий таких разливов — сбор мазута с береговой линии после его выброса на сушу», - пояснил нефтяник.

Главной задачей должен стать сбор мазута со дна, считает он. Дмитрий полагает, что чиновники и многие волонтеры успокоились, считая, что внешний вид пляжей удовлетворительный, потому что мазут засыпало песком, - но если копнуть в любом месте на берегу, там обнаружится слой нефтепродуктов.

«Власти не должны сидеть сложа руки и ждать, надо собирать специалистов, разрабатывать технологию, может закупать где-то технику. Важно собрать со дна мазут, чтобы его прекратило выбрасывать на берег, но тут нужны технологии и специальная техника, которой в нашей стране нет. Вывозить весь песок невозможно и нецелесообразно, хутор Вознесенский завален песком с мазутом, их дробилка не справляется с таким объемом. Просеивать песок надо на самом пляже, а не вывозить песок. Если песок вывезут, то другого такого уже не будет, - считает Дмитрий.

70-летний пенсионер из Сочи Григорий Учкуров работает в Анапе с самого начала экологической катастрофы. Он приехал в Анапу на своем автомобиле, где и спит, питается он в волонтерских пунктах. Его задача - инспектировать пляжи на машине и сообщать в штаб о происходящем. Вместе с Учкуровым ездит другой волонтер, который снимает происходящее на видео и отсылает записи в головной штаб волонтеров. По оценкам Учкурова, ”мазут опускается в глубину песка и его теперь надо выковыривать с глубины в метр или полметра”. “Волонтеров мало, треть их разъехалась”, - констатировал он.

Руководитель ФГБУ “Морспасслужба” Виктор Чернов рассказал волонтерам, что сотрудники предприятия пытаются найти способы собрать мазут. “Мы собираем нефть с поверхности воды и сейчас столкнулись с тем, что есть необходимость собрать мазут именно в толще воды. Мы отрабатываем несколько вариантов. Один из них - прямо сейчас попробовать сеткой в толще воды поймать вот эти дрейфующие пласты мазута. Этого ещё никто не делал, это вообще эксклюзив наших умельцев. Таким способом будем пытаться избавляться от мазута в самом море, до того как оно выбросит его на берег”, - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Предприниматели продолжают помогать волонтерам бесплатным питанием, жильем, транспортом, средствами защиты от мазута-халатами, перчатками и масками, рассказала руководитель ТОС “Маяк” Елена Лейтан. «22 января нам в мобильный пункт волонтеров принесли костюмы, мешки, перчатки и на ноги самодельные от наших мастериц бахилы. Волонтеры знают, что это можно получить в нашем центре и мы спрашиваем всех, кто приходит получать средства защиты, что они собираются делать. Совсем недавно к нам приходили из сообщества экоактивистов «Застройка Беломорье». Они убирали с самого начала мазут без средств защиты и только теперь получили эти средства. Они просеивают песок и крупные фракции собирают в мешки. Волонтеры снимают то, что они делают на видео, потом выкладывают в наших общих чатах и в соцсетях отчеты», - рассказала она.

По словам активистки, продолжается набор волонтеров на работу не только на пляжи, где людей не хватает, но и на полевые кухни, к примеру в станице Благовещенской. “Мы собираем имена и контактные телефоны волонтеров с расчетом на следующие 14 дней, с 23 января по 5 февраля включительно. Ежедневно команда должна состоять из 7-10 человек. Добираются волонтеры своим ходом до пансионата “Малахит” в Благовещенке, ищут Зульфию Жукову, которая отвечает за этот фронт работ. Начало работы на полевых кухнях - в 9.00, окончание - в 15.00. Работа связана с очисткой овощей, нарезкой овощей, раздачей питания людям, которые трудятся на очистке пляжа. На этот вид работы нужны как женщины, так и мужчины, которые передвигают кастрюли, ящики с продуктами и другие тяжести», - пояснила Лейтан.

Зульфия Жукова отмечает, что места в полевых кухнях-шалашах с брезентовой крышей и стенами, мало. «Негде разложить продукты, которые также привозят волонтеры. Ручной труд монотонный и долгий: нужно кормить много людей, чистить много моркови, картофеля и так далее. Мы очень нуждаемся в комбайнах по очистке овощей, тогда бы мы могли экономить большое количество часов и справляться небольшим коллективом», - пояснила ответственная за полевую кухню и питание для волонтеров в станице Благовещенской корреспонденту “Кавказского узла”.

Волонтер из Анапы Наталья Гурдина рассказала, что всех добровольцев интересует, чем заняты МЧС и чиновники всех уровней, - муниципальных, региональных и федеральных структур, - в связи с экологической катастрофой. Активистка направляла запрос в правительство РФ, но в полученном через месяц после разлива мазута ответе директора департамента госполитики в области морского транспорта Минтранса РФ нет никакой конкретики. Документ, копия которого есть в распоряжении “Кавказского узла”, сообщает о введенном режиме чрезвычайной ситуации федерального уровня и о “задействованных силах” разных ведомств, а также волонтеров. “Все региональные и федеральные ведомства задействованы для ликвидации последствий загрязнения. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела и ведутся следственные действия”, - говорится в документе.

22 января в хуторе Вознесенский прошли слушания по поводу перевода земель, где складируют песок с мазутом, рассказала местная жительница, волонтер Екатерина корреспонденту “Кавказского узла”. Она отметила, что людей на слушаниях было мало и власти не представили ясной информации о своих планах. 23 января слушания продолжатся. Екатерина считает нецелесообразным перевозку загрязненного мазутом песка в Воскресенский. «Что им мешает поставить их агрегат прямо на пляже и там отделять песок от мазута? Зачем делается двойная работа?» - недоумевает она.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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