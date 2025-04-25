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14:56, 25 апреля 2025

Выбросы мазута произошли около детского лагеря в Анапе

Уборка мазута на пляже в Анапе. 25 апреля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13339

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута найдены сегодня на трех участках берега в Анапе, в том числе около детского лагеря и на пляже отеля.

Как писал "Кавказский узел", заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 23 апреля новые выбросы мазута были найдены на берегу около детского лагеря и базы отдыха.

Окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые признаны непригодными для купания.

Сегодня на трех участках побережья в Анапе найдены "незначительные выбросы мазута", сообщил в  своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

В частности, выбросы произошли на участке пляжа около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево. "Также море выбросило много мусора", - говорится в публикации.

В первую очередь ликвидируют свежие загрязнения

Кроме того, выбросы найдены на участке пляжа отеля «Пляжный поселок» и на участке пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской, отмечается в сообщении. "В первую очередь ликвидируют свежие загрязнения, после продолжают деликатную очистку пляжей", - сообщили краевые власти.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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