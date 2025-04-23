Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

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В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег моря, в том числе около детского лагеря и базы отдыха.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля на побережье в Анапе были найдены новые выбросы мазута. Однако власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. 21 апреля новые выбросы мазута были найдены на пляжах около детского лагеря, отеля и базы отдыха.

Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Сегодня новые выбросы мазута обнаружены на трех участках побережья Анапы, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. В частности, "точечные незначительные выбросы" найдены около воды на берегу между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Также "о незначительных выбросах" сообщили участники ликвидации ЧС, работающие на участке пляжа около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево.

Обнаружили выброшенные морем водоросли, смешанные с мазутом

"На пляжной территории базы отдыха «Ростовчанка» в ст. Благовещенской, в зоне ответственности Староминского района, обнаружили выброшенные морем водоросли, смешанные с мазутом. В первую очередь муниципальные команды ликвидируют новые загрязнения. После продолжают деликатную очистку пляжа", - говорится в публикации.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. Ранее, 3 апреля, оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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