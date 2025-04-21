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14:10, 21 апреля 2025

Новые выбросы мазута произошли на трех пляжах в Анапе

Выброс мазута на пляжах в Анапе. 21 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13303

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута на морской берег найдены на пляжах около детского лагеря, отеля и базы отдыха в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля на побережье в Анапе были найдены новые выбросы мазута. Однако власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море.

Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания. Ранее, 3 апреля, оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Сегодня новые выбросы мазута найдены на трех участках побережья в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. В частности, выбросы произошли на пляже около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево.

"Здесь небольшие выбросы мелкой фракции мазута. Также о незначительных фрагментах нефтепродуктов на береговой линии сообщили представители Выселковского района, они работают на участке пляжа отеля «Пляжный поселок»", - говорится в публикации.

Новые выбросы убирают в первую очередь

Также выбросы произошли на пляже около базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево. "Здесь представители Новокубанского района утром обнаружили небольшие выбросы нефтепродукта и мазутную пленку на воде. Новые выбросы убирают в первую очередь. После муниципальные команды продолжают деликатную уборку закрепленных территорий", - сообщили краевые власти.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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