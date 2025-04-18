Анапа объявлена пригодной для курортного отдыха на фоне новых выбросов мазута

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На побережье в Анапе сегодня найдены новые выбросы мазута, однако власти Кубани объявили, что курортный сезон в зоне экологической катастрофы состоится. Нельзя только пользоваться пляжами и купаться в море, отметил краевой оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля власти Кубани сообщили о новых выбросах мазута лишь на двух участках берега в Анапе, тогда как блогеры и волонтеры зафиксировали большое количество нефтепродуктов на берегу.

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района.

Новые выбросы мазута найдены сегодня на одном участке побережья в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале краевой оперштаб. "О незначительных выбросах нефтепродуктов сообщили представители Лабинского района. Команда работает на одном из участков между с. Витязево и ст. Благовещенской. Новые выбросы мазута участники ликвидации ЧС убирают в первую очередь. Остальные команды продолжают деликатную очистку пляжей, просеивая песок", - говорится в публикации.

Сегодня же оперштаб объявил, что "курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится". "Ограничения касаются только использования пляжей и купания в море. При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено", - говорится в публикации.

Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сделанное в Москве на брифинге по подготовке к летнему туристическому сезону.

Зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды

"141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровню загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной и не могут быть использованы для рекреационных целей. Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям. Зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды", – приводятся в публикации ее слова.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Напомним, массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у лагерей, санаториев и туроператоров. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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