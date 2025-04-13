Официальные отчеты о выбросах мазута в Анапе вступили в противоречие с данными очевидцев

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Оперштаб отчитался о новых выбросах мазута лишь на двух участках берега в Анапе, блогеры и волонтеры зафиксировали большое количество нефтепродуктов на берегу.

Как писал "Кавказский узел", новые выбросы мазута обнаружил сегодня блогер Юрий Озаровский на берегу моря в Анапе, при этом власти Кубани похвалились ходом подготовки отелей курорта к туристическому сезону. 4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

3 апреля, как и днем ранее, власти Кубани заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

13 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы: на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской и незначительные фрагменты - в устье реки Можепсин, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Блогер Юрий Озаровский продолжил отчитываться о новых выбросах.

"Анапа. Выбросы и запах есть. Центральный лечебный пляж", - написал он в своем telegram-канале, опубликовав видео с места. Также он зафиксировал выбросы вдоль всей береговой линии Джемете.

"Берегá Тузлы снова покрылись едким мазутом. В воздухе стоит ужасный запах. Новые выбросы нефтепродуктов перемешиваются со старыми фракциями, подмытыми морской волной", - сообщил штаб "Дельфины" в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Владельцы мини-отелей и гостевых домов в Анапе рассказали в феврале "Кавказскому узлу", что столкнулись с риском лишиться доходов из-за снижения турпотока. "У меня обычно в январе уже есть бронирования. И со многими договаривалась после [новогодних] праздников созвониться. Но тишина. Люди уже пропали", – рассказала, в частности, владелица комнат в доме на первой береговой линии.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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