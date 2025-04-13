Власти отчитались о подготовке к турсезону в Анапе на фоне новых выбросов мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута найдены на берегу моря в Анапе, при этом власти Кубани похвалились ходом подготовки отелей курорта к туристическому сезону.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

3 апреля, как и днем ранее, власти Кубани заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Блогер Озаровский опубликовал видеозаписи выбросов мазута

Видео с пляжа в Джемете опубликовал сегодня Юрий Озаровский в своем телеграм-канале "Юрий Озаровский, Анапа, Витязево, Джемете", на который подписаны 47,8 тысячи пользователей.

Крупные пласты мазута, мелких фракций очень много

Видеозапись блогер вел, идя вдоль берега и комментируя то, что демонстрирует в кадре. Он обратил внимание на фрагменты мазута, выброшенные волнами на песчаный берег. "Крупные пласты мазута, мелких фракций очень много. Чем ближе к Джемете, тем больше становится", - говорит он.

Под этой публикацией, по состоянию на 14.44 мск, размещено девять комментариев. "Да уж, сгубили морюшко", - написала, в частности, Ирина Жданович. "Юрий, спасибо за правду! Всё правильно, только правда спасёт наше морюшко и побережье! Хватит успокаивать", - написала Марина.

"С приходом жары мазут начнет плавиться и смешиваться с песком, визуально будет не видно кусков мазута, но он будет перемешиваться с песком и постепенно растворяться в морской воде у береговой линии", - написал Пу. "Думаю, эта ситуация как минимум на год... Люди, конечно же, будут ехать в Анапу... но это отдых, сопряженный с интоксикацией организма", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. При этом Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района.

Власти Кубани похвалились подготовкой к курортному сезону

В свою очередь оперштаб Кубани отчитался сегодня о том, что отели Анапы продолжают подготовку к курортному сезону. "В гостиницах и отелях города-курорта проводят косметический ремонт, обновляют интерьер, благоустраивают территорию", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого оперштаба.

Ожидаем полной заполняемости нашего отеля

"В настоящее время производится подготовка номерного фонда к курортному сезону: обновляем мебель и текстиль, благоустраиваем зеленые зоны на территории отеля. […] На курортный сезон 2025 года мы, конечно, ожидаем полной заполняемости нашего отеля", - приводятся в публикации слова Дарьи Кареловой, заместителя гендиректора одного из отелей.

Напомним, ранее туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Владельцы мини-отелей и гостевых домов в Анапе рассказали в феврале "Кавказскому узлу", что столкнулись с риском лишиться доходов из-за снижения турпотока. "У меня обычно в январе уже есть бронирования. И со многими договаривалась после [новогодних] праздников созвониться. Но тишина. Люди уже пропали", – рассказала, в частности, владелица комнат в доме на первой береговой линии.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.