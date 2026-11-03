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08:43, 3 ноября 2026

Анапчане призвали чиновников выяснить причину скопления водорослей на побережье

Водоросли на побережье в Анапе. Кадр из видео https://t.me/MoreOz/134234

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из жителей Джемете снял на видео широкую полосу водорослей на побережье и отметил, что раньше такого не видел. Другие анапчане, комментируя этот ролик в Telegram, призвали чиновников провести анализы морской воды и найти причину скопления камки. Они сочли, что одна уборка берега не предотвратит новых скоплений водорослей.

Как информировал "Кавказский узел", 1 ноября блогер Андрей Маковозов сообщил о выбросе крупных кусков мазута на пляж "Фея-2" в Джемете после шторма.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Один из жителей Джемете снял на видео широкую полосу берега, покрытую почти сплошным слоем бурых водорослей. Плотная волокнистая масса тянется вдоль моря, закрывая песок на значительной части показанного участка пляжа. У кромки воды водоросли лежат толстыми пластами с рваными, местами нависающими краями. Крупным планом показаны переплетенные растительные волокна, небольшие волны подходят непосредственно к скоплениям водорослей.

По словам автора видеозаписи, он много лет живет в Джемете, но прежде такого не видел. Толщина слоя водорослей, по его оценке, местами около метра. Житель призвал убрать скопления с берега, пока море спокойное. "Пока штиль, вот это все надо бы убрать. Просто тракторами это надо вывезти. Нас никто не слышит. Дальше будет вообще ужас", – сказал он на видео, которое 2 ноября опубликовал в своем Telegram-канале анапский блогер Юрий Озаровский.

На 08.40 мск 3 ноября это видео в Telegram-канале "Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете", на который подписаны около 46,2 тысячи пользователей, набрало 1630 просмотров и 18 комментариев.

Часть местных жителей связала скопления водорослей с загрязнением моря и указала, что уборка берега не устранит причины проблемы. "А что вы хотели, море загадили, отсюда и такой рост. С начала апреля уже вода цвела. Еще долго будет самоочищаться. Глина тоже свое дело сделала, об этом говорил местный эколог Вячеслав Ермолаев, но администрация на него забила. Теперь пускай думают, как это все собирать и за чей счет", – написал AnapaKiteTeam.

"За чей счет – это найдут, налоги повысят или курортный сбор. Только это будут деньги на ветер, с новым сезоном водоросли опять появятся. Вопрос, когда причиной займутся, а не следствием?" – отметил Peter Denisov.

В ответ на ироническое предложение другого участника установить фонарики Галина Чернова написала: "Фонарики тут сероводород не уберут, максимум красиво подсветят последствия. Нужны анализы воды и поиск источника стоков, а не световое шоу".

Другие комментарии касались того, насколько необычно происходящее и может ли шторм очистить берег. "Это норма! Шторм заберет", – написал Александр Штаб "Дельфины".

AnapaKiteTeam возразил, сославшись на собственные наблюдения: "Да куда он заберет. Я во время шторма крайнего был в воде и прокатился на кайте вдоль берега по Анапской бухте, тина лежит везде, где есть хоть немного углубление".

"Никогда такого не было", – отметила Кристина.

Отдельная дискуссия возникла о последствиях для морских обитателей и необходимости исследований воды. "Водоросли растут из-за увеличения стоков в море, там, где будут гнить такие водоросли, живых обитателей моря не будет", – предположил Peter Denisov.

Когда с его оценкой не согласились, он продолжил: "Не перебор, там, где гниют водоросли, кислород не выделяется, только сероводород, аммиак, углекислый газ и метан. Какие обитатели моря смогут жить в такой среде?"

Галина Чернова в другом комментарии указала на необходимость замеров: "Тут вы описали аноксичный придонный слой, а не всю акваторию. Рыба и ракообразные из него уйдут или погибнут, анаэробные бактерии останутся. Выше вода может сохранять кислород, особенно при перемешивании. Без замеров по глубине и времени вывод "живых обитателей не будет" все-таки слишком широкий".

"Кавказский узел" также писал, что отдыхающие и местные жители неоднократно жаловались на скопления водорослей на анапских пляжах. Так, 8 октября текущего года сообщалось о скоплениях камки, которые сохранились после окончания курортного сезона. Неприятный запах мешал прогулкам вдоль моря, а вопрос уборки оставался нерешенным.

13 сентября пользователи соцсети потребовали наладить уборку Центрального пляжа Анапы, обсуждая видео, на котором две женщины пробирались через длинную полосу водорослей к чистой воде. Другие участники обсуждения указали, что на соседних участках побережья можно найти чистые места для купания.

17 августа анапские блогеры сообщили о водорослях у входа в море. Андрей Маковозов рассказал о большом количестве зеленой взвеси на пляже "Динамо", а Юрий Озаровский – о скоплениях камки левее Центрального пляжа Витязево.

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Автор: "Кавказский узел"

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