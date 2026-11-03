Суд в Баку ужесточил режим заключения Игбала Абилова

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Гарадагский районный суд Баку постановил перевести исследователя талышской культуры Игбала Абилова в тюрьму закрытого типа на один год вместо трёх лет, запрошенных администрацией исправительного учреждения. Абилов отверг обвинения в нарушении дисциплины, связал преследование с ношением футболки со стихотворением на талышском языке и заявил о намерении обжаловать решение суда.

Как информировал "Кавказский узел", 15 сентября стало известно, что Гарадагский районный суд Баку отложил рассмотрение представления администрации исправительного учреждения № 12 об ужесточении режима содержания исследователя талышской культуры Игбала Абилова. Защита заявила, что исследователя не ознакомили с документами о вменяемых ему нарушениях дисциплины. Абилов был задержан в 2024 году по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении, впоследствии его приговорили к 18 годам лишения свободы по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды. Близкие исследователя связывают его уголовное преследование с изучением талышской культуры.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. По статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды ученый был приговорен к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

В Гарадагском районном суде Баку 2 ноября состоялось заседание по представлению администрации исправительного учреждения № 12 об ужесточении режима содержания исследователя талышской культуры Игбала Абилова. Исследователь выступил на родном талышском языке, его речь переводил на азербайджанский язык переводчик, привлечённый стороной защиты, сказано в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Общественного комитета по защите прав Игбала Абилова.

Выдвинутые администрацией исправительного учреждения обвинения в нарушении дисциплины необоснованны, заявил Абилов. По его словам, по ряду дисциплинарных решений у него не запрашивали объяснений, не предоставляли соответствующие документы и не знакомили с ними.

"Нельзя молчать и покоряться перед лицом несправедливости. Поэтому, даже если для кого-то это выглядит как донкихотство и это не имеет результата, я не могу молчать", – заявил исследователь, слова которого привёл комитет.

Абилов потребовал допросить других заключённых в качестве свидетелей и изучить записи камер видеонаблюдения, чтобы проверить утверждения администрации исправительного учреждения. В распространённом комитетом полном тексте его выступления приводятся обвинения, которые исследователь назвал безосновательными.

"Исправительное учреждение утверждает, будто я был склонен "создавать беспорядки среди осуждённых, подчинять своему влиянию осуждённых со слабой волей, совершать действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды" и так далее. Если я действительно совершал подобные действия среди осуждённых, то для подтверждения этого мы должны заслушать показания самих осуждённых. Я требую, чтобы мы пригласили их сюда. Все эти обвинения безосновательны", – заявил Абилов.

Исследователь также сообщил, что в первый день после прибытия в исправительное учреждение № 12 его поместили на пять суток в штрафной изолятор, ложно обвинив в воспрепятствовании личному досмотру.

Отдельно Абилов остановился на инциденте с футболкой, на которой было написано стихотворение на талышском языке. По его словам, 9 июля текущего года в Бакинском следственном изоляторе № 1 его наказали четырьмя сутками штрафного изолятора за якобы отказ снять футболку во время досмотра.

"9 июля 2026 года в Бакинском следственном изоляторе № 1 меня наказали четырьмя сутками штрафного изолятора. В постановлении указано, что во время досмотра сотрудники изолятора потребовали у меня снять футболку, а я отказался её снимать и "буйствовал", – заявил Абилов.

Исследователь пояснил, что футболка, в которой он за два дня до этого появился на судебном заседании, находилась среди его вещей. Сдать её сотрудникам изолятора он отказался, поскольку она была его личной вещью. По словам Абилова, надпись на футболке сотрудники учреждения сочли призывами против государства.

"Поскольку футболка являлась моей личной вещью, я отказался её сдавать. Повторюсь, вопреки написанному в постановлении, футболка была не на мне, а среди моих вещей. В постановлении указано, что на футболке были написаны "призывы против государства". На самом же деле, на ней были строки на талышском языке и азербайджанском тюркском: "Когда народ рассудок свой теряет, он родину на смерть обрекает". В этих строках нет никаких призывов. Я требую, чтобы эти слова были подвергнуты экспертизе. Затем меня отвели к руководству учреждения, применили ко мне насилие, забрали футболку, а меня поместили в штрафной изолятор. В знак протеста я объявил голодовку", – заявил Абилов.

Применение силы, длительное содержание в штрафном изоляторе и представление об ужесточении режима заключения исследователь расценил как нарушение свободы выражения мнения и дискриминацию по национальному признаку.

"Это нарушает мою свободу выражения мнения и доказывает, что дискриминации подвергаюсь как я, так и мой родной язык", – заявил Абилов.

По его словам, во время содержания в штрафных изоляторах состояние его здоровья ухудшилось, при этом его требования о предоставлении медицинской помощи и проведении обследования не были удовлетворены.

Абилов потребовал отклонить представление администрации исправительного учреждения о переводе в тюрьму закрытого типа. Суд частично удовлетворил представление, постановив перевести исследователя в тюрьму закрытого типа на один год вместо трёх.

Защита намерена обжаловать это решение суда, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Общественном комитете по защите прав Игбала Абилова.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.