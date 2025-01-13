Правозащитники раскритиковали версию следствия по делу Абилова

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Обвинение в госизмене, предъявленное талышскому исследователю Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 19 ноября суд продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Ученые призвали освободить Абилова

Международный "Комитет обеспокоенных ученых" (КОУ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействовать освобождению Игбала Абилова.

Авторы обращения напомнили, что Абилов является преподавателем истории и этнографии Белорусского госуниверситета, специализирующимся на исследовании местных этнических групп, и членом "не политической Талышской национальной академии", возглавляющим издание этой структуры.

КОУ обеспокоен тем, что арест Абилова "мог быть связан с его исследованиями этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, в сотрудничестве с учеными Армении", говорится в обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Комитет обеспокоенных ученых — это независимая организация ученых, врачей, инженеров и исследователей, преданных делу защиты и продвижения прав человека и научной свободы для коллег по всему миру, говорится на сайте организации.

Комитет, выразив обеспокоенность условиями содержания Абилова, отмечает необходимость его "освобождения и разрешения ему вернуться в Белоруссию".

"Исследования Абилова не представляют угрозы для государства, а его заключение в тюрьму выставляет Азербайджан не в положительном свете. Фактически, это наносит ущерб академической свободе и демократическим принципам, которые Азербайджан должен стремиться продвигать", - говорится в обращении КОУ.

Копии послания, подписанного сопредседателями комитета Джоэлом Л. Лебовицем, Полом Х. Плотцом, Уолтером Райхом, Юджином М. Чудновским и Александром Гриром, также направлены госсекретарю США Энтони Блинкену, послу Азербайджана в Вашингтоне Хазару Ибрагиму и главе азербайджанского МИД Джейхуну Байрамову.

Правозащитник Зейналов подверг критике версию следствия

Сомнения в достоверности обвинений Абилову высказал и директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов. "Сообщалось [в СМИ], что основанием для обвинений было выполнение неких «заданий представителей органов спецслужб Армении, дислоцированных на территории третьей страны». В качестве последней подразумевается, видимо, Беларусь (Белоруссия), в которой Абилов постоянно проживает большую часть жизни", сказал Зейналов корреспонденту "Кавказского узла".

25 июля 2024 года сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали сообщение по делу Абилова без указания источника. В них отмечается, что Абилов был задержан "в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана". Такую публикацию, в частности, разместило Oxu.az. Издание указало, что Абилову инкриминируются "государственная измена, путем выполнения заданий представителей органов спецслужб Армении на территории третьей страны" и "под их контролем совершение действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики". "В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", – сообщило издание.

Получается, что Белоруссия - дружественная Азербайджану страна, едва ли не первой в СНГ поздравившая его с восстановлением территориальной целостности после боевых действий в Карабахе, по версии следствия, оказывается, "является гнездом армянского шпионажа", заметил правозащитник.

"Абилов также обвиняется в «сделках (?) по Skype» и «секретных переговорах» (а по мессенджеру они по определению секретны) с известным армянским ученым-иранистом Гарником Асатряном, который «ведет целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении». По версии следствия, вместе с «представителями иностранных спецслужб», не названо конкретно чьих, 35-летний Абилов якобы привлек «подрывные силы из разных стран» к деятельности некой «организации против территориальной целостности Азербайджана» (вероятно, имеется в виду «Талышская национальная академия»), а также помогал [завкафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского госуниверситета] Вардану Восканяну и «другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами», в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана", - сказал Эльдар Зейналов.

При этом связь Асатряна и Восканяна с армянскими спецслужбами в принципе недоказуема, подчеркнул правозащитник. "Никто ее не подтвердит и не признается. Однако само упоминание о спецслужбах уже перекидывает в сознании читателей мостик от научной деятельности к госизмене. А достаточно активную научную работу Абилова в отношении культуры не только талышей, но и обширного региона от Китая до Турции представляют как прикрытие враждебной Азербайджану деятельности", - сказал он.

Как отметил правозащитник, в то время как адвокаты дали подписку о неразглашении тайн следствия и соблюдают это обязательство, в СМИ в нарушение презумпции невиновности беспрепятственно сливается "якобы совершенно секретная, но не подкрепленная документально и пока еще не проверенная прокуратурой и судом информация с целью дискредитации Абилова".

Вряд ли до вынесения приговора мы узнаем об этом деле больше

Кроме того, далее отметил Зейналов, "по странному совпадению, спустя несколько часов после одного из судебных заседаний по делу Абилова, его адвокат был задержан ночью сотрудниками Службы государственной безопасности". "И в это нерабочее время в течение 3 часов его о чем-то допрашивали в качестве свидетеля, даже не поставив в известность Коллегию адвокатов. Вообще, с защитой прав Абилова с самого начала были проблемы. Так, за месяц до ареста, его о чем-то допрашивали в течение шести часов, при этом не взяв подписку о невыезде из страны. В результате через 5 дней, когда он решил вернуться в Минск, его не допустили на рейс и отобрали телефон и паспорт. Отметим, что на телефоне обычно хранятся пароли от аккаунтов в интернете, что позволяет войти в них без санкции суда, изменить содержание сайтов, послать от его имени любое письмо в любой адрес и так далее. Целый месяц этот телефон был вне контроля Абилова. Через месяц Абилова вызвали в Масаллинский райотдел СГБ под предлогом возвращения паспорта и телефона, а вместо этого арестовали и увезли в Баку, не поставив в известность семью, а ведь законодательством положен один звонок. С учетом того, что и суды по обвинениям в госизмене всегда бывают закрытыми, вряд ли до вынесения приговора мы узнаем об этом деле больше, чем знаем сейчас. Но кое-какие моменты, вызывающие недоверие к официальной версии следствия, все же усматриваются", - сказал правозащитник.

В частности, по его мнению, Абилов, будучи научным сотрудником в Белоруссии, постоянно живя в этой стране, не занимая никаких государственных постов, не состоя на военной службе, не участвуя в войне и в восстаниях против Азербайджана, просто в силу своих физических и служебных возможностей не мог нанести ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Азербайджана, перейти на сторону врага, шпионить или выдать государственную тайну иностранному государству, что предусмотрено статьей 274 (госизмена) УК Азербайджана.

Без мотива, преступного умысла, никакие публикации или другие действия не могут квалифицироваться как госизмена

"Из всего состава преступления ст. 274 УК (государственная измена), он теоретически мог лишь «оказать помощь иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджанской Республики». Формулировка этого деяния самая неясная. Но при этом очевидно, что виновный должен осознавать, что он своими деяниями, пусть даже невинными, оказывает целенаправленную помощь именно во враждебной деятельности против Азербайджана. Без мотива, преступного умысла, никакие публикации или другие действия не могут квалифицироваться как госизмена", - подчеркнул Эльдар Зейналов.

Арест Абилова продолжил тренд на преследование талышских активистов

В предыдущих "талышских делах" против Новрузали Мамедова и Гилала Мамедова в качестве враждебной деятельности по указаниям иностранных государств были названы, например, регистрация и выпуск талышской газеты «Толыши сядо», хотя она издавалась на основании официального распоряжения главы государства, а также регистрация и деятельность Центра талышской культуры в Баку, напомнил Зейналов.

Подобное прослеживается и в деле Абилова

"Новрузали Мамедову вменялось в вину также официальное обращение к властям о разрешении короткой новостной телепередачи на талышском на АзТВ, совет талышам использовать закрепленное в законодательстве право обращаться с жалобами в ООН и Евросуд, поездки на несекретные научные конференции по талышской истории и культуре. Подобное прослеживается и в деле Абилова. Он регистрирует «ТНА» (Талышская национальная академия), издает ее «Вестник», встречается с коллегами-иранистами. Похоже, что его интерес к исследованию языка, культуры и истории талышей, отраженный в его публикациях и выступлениях в СМИ и интернете, хотя и гарантирован Конституцией и международными договорами, ошибочно трактуется обвинением как нечто направленное на внесение национальной розни, унижение национального достоинства других национальностей, установление превосходства граждан по признаку их национальной принадлежности. Это подпадало бы под ст. 283.1 (“Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды” ) и 281.3 (“Публичные призывы, направленные против государства по заданию иностранных организаций”) УК, но только если бы эти публикации действительно несли такие идеи. Они все доступны в интернете, осталось лишь провести экспертизу с помощью компетентных и добросовестных специалистов. Странно, что за полгода не смогли этого сделать", - подчеркнул Зейналов.

Он обратил внимание на то, что Абилов, проживая с детства в Белоруссии и имея возможность получить белорусское гражданство, предпочитает сохранять гражданство Азербайджана. "Это намного более патриотичное поведение, чем у иных наших мигрантов, готовых даже отправиться на военные действия с Украиной, чтобы получить гражданство России", - заметил Зейналов.

У нас ничтожный процент оправданий в судах, даже меньший, чем в 1937-38 годы

Отвечая на вопросы о том, гарантирует ли азербайджанское законодательство и судебно-правовая система Азербайджана объективное расследование дела Абилова, и имеет ли он шансы доказать свою невиновность, Зейналов сказал: "Законодательство гарантирует процессуальные права участников уголовного процесса. Но на практике баланс между сторонами уголовного процесса часто нарушается в пользу обвинения. Оправдание подсудимого воспринимается не как победа правосудия, а как недоработка обвинения. Поэтому у нас ничтожный процент оправданий в судах, даже меньший, чем в 1937-38 годы. А в случае политической мотивации дела оправдание практически невозможно".

Вместе с тем, Зейналов добавил, что единичные случаи оправдания активистов были, но после решения ЕСПЧ. "Есть, правда, пара активистов, оправданных нашими судами, которым даже выплатили довольно весомую компенсацию морального ущерба. Но это были люди, ранее выигравшие в ЕСПЧ, и наш суд фактически лишь выполнял решения, вынесенные в Страсбурге. Причем выборочно, оставив невыполненными много решений по похожим делам. Явные параллели с делами Новрузали Мамедова и Гилала Мамедова, рассмотренными Европейским судом по правам человека, а также нарушения права на защиту и на презумпцию невиновности позволяют мне предполагать, что и дело Абилова тоже может быть проиграно на национальном уровне, но закончится победой в ЕСПЧ. Все же до оглашения решения суда остается некоторая надежда на справедливость суда", - указал правозащитник.

Тут явный политический мотив

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать Абилова политзаключенным, Эльдар Зейналов напомнил, что критерии признания осужденного политзаключенным изложены в Резолюции ПАСЕ 1900 (2012). "Прежде всего, в «политическом» деле должен усматриваться «политический» мотив. То есть тюремное заключение человека должно иметь целью лишение его свободы мысли, совести и религии, свободы выражения и информации, свободы собраний и объединений. Ограничение этих свобод со стороны публичных властей допустимо, но должно быть обоснованным в той мере, в которой это допускается в демократическом обществе. При беспристрастном анализе доступной информации по делу Игбала Абилова, нельзя не прийти к выводу, что обвинения против него связаны с его научной деятельностью, а целью самого ареста является прекращение этой деятельности, хотя в Европе такое не принято. Тут явный политический мотив", - пояснил Зейналов.

Он указал, что Абилов ранее приезжал в Азербайджан, но не имел проблем с властями. "То, что его арестовали только сейчас, наводит на мысль, что это связано с нынешней напряженностью в отношениях с Европой. Ведь и ПАСЕ, и Европарламент в последние годы активно использовали тему прав нацменьшинств в критике правительства Азербайджана. В том числе обращали внимание и на положение талышей. Это могло сыграть свою роль в решении об аресте Абилова", - подчеркнул Зейналов.

Также он отметил, что Рамочная конвенция о защите нацменьшинств (FCNM) была первой конвенцией Совета Европы, ратифицированной Азербайджаном еще до его вступления в эту организацию. Азербайджан также взял на себя и такие обязательства, как принятие «Закона о нацменьшинствах» и ратификация Европейской Хартии о региональных языках и языках нацменьшинств, и уже более 20 лет эти обязательства не выполняет, и об этом Азербайджану периодически напоминают.

Например, по словам Зейналова, 30 мая 2024 года правительству Азербайджана было представлено уже пятое заключение Консультативного Комитета FCNM, сделанное после того, как в октябре 2023 года делегация Комитета провела в Азербайджане встречи не только с чиновниками, но и с представителями нацменьшинств в регионах и с НПО нацменьшинств. "В частности, талыши упоминались в заключении Комитета 47 раз - намного чаще, чем лезгины (29) и другие народности. Когда Комитет сравнил данные официальных переписей населения 2009 и 2019 годов, то выяснил, что за 10 лет численность азербайджанцев выросло на 3,2%, в то время как численность талышей снизилась на 22% (со 112 до 87,6 тысячи), евреев - на 44%, русских - на 40%, украинцев - на 35%, татар - на 32%, лезгин - на 7%, цыгане (гарачи) и вовсе исчезли. Отмечались и другие жалобы", - рассказал Эльдар Зейналов.

Он обратил внимание, что Абилов был допрошен как раз через месяц после того, как Страсбург представил свое заключение властям, а еще через месяц был арестован. "Трудно избавиться от догадки, что это было неким посланием местным активистам, которые ранее встречались с Комитетом FCNM и дали ему «безосновательную» и «неточную» информацию", - заметил правозащитник.

За этнографические исследования преследовать могут, и преследуют

При этом в Азербайджане не преследуют талышей за этническую принадлежность, отметил он. "У нас немало вполне лояльных властям талышей на ответственных государственных должностях. А вот за этнографические исследования преследовать могут, и преследуют. Не так много, но такие случаи есть. И дело Игбала Абилова, арестованного за мирное осуществление права на академическую свободу - это как раз тот случай, когда общество, в том числе международная общественность, должно заступиться. Насколько это ему поможет - покажет время", - резюмировал Зейналов.

Руководитель Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также подверг сомнению достоверность обвинений Абилову. "Игбал Абилов известен как из авторов виртуальной "Талышской национальной академии", главный редактор ее издания. Молодой человек занимался научными исследованиями, у него также были публикации о ранее подвергнутых преследованиям в Азербайджане талышских ученых. Вероятно, это и стало причиной того, что он попал в поле зрения силовых структур Азербайджана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Убедительных доказательств причастности его к “госизмене” не представлено

Игбал Абилов исследовал, наряду с этнографией ряда народов региона, историю и культуру талышского народа, к которому он сам принадлежит, отметил Гасанов. "Он использовал применительно к местам проживания талышей в Азербайджане топонимы, которые не всегда совпадали с официальными географическими названиями. Но это его научная точка зрения. Поэтому сомневаюсь, что в его публикациях и исследованиях были правовые основания для его уголовного преследования по обвинениям в разжигании “межнациональной вражды”, “призывам против государства”. А убедительных доказательств причастности его к “госизмене” не представлено. Это слишком тяжелое обвинение, чтобы человека по нему преследовали на основе каких-то субъективных предположений. По крайней мере, пущенные через подконтрольные правительству СМИ “утечки” и “сливы” не убеждают в правдоподобности выдвинутого Абилову обвинения в “госизмене”", - сказал правозащитник.

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