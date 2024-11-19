Защита назвала необоснованным продление ареста талышскому исследователю Абилову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок предварительного заключения талышского исследователя Игбала Абилова продлен еще на четыре месяца, защита обжалует это решение. Активисты усматривают в деле Абилова тренд на преследование поборников прав талышей.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 11 ноября апелляционный суд утвердил отказ в переводе Абилова под домашний арест.

Сабаильский районный суд Баку рассмотрел сегодня ходатайство следственного органа и представление прокурора о продлении срока ареста Игбала Абилова еще на четыре месяца, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Ровшана Рагимова. По ее словам, суд удовлетворил ходатайство и представление, срок ареста Абилова продлен до 22 марта 2025 года.

Адвокат настаивает, что для содержания исследователя под стражей нет правовых оснований, поскольку Абилов уже четыре месяца находится под арестом и никаких следственных действий с ним за это время не проводилось, если не считать первых допросов.

«Сегодня нам представители следствия сказали, что они сами какие-то действия осуществляют. Продление срока ареста было обосновано шаблонными утверждениями, что Абилов «не имеет постоянного места жительства в Баку», «оставаясь на свободе может повлиять на ход следствия», «может попытаться скрыться». Мы указали, что в Баку у него есть место, где он может оставаться приходить к следователям, когда это будет необходимо. Возможностей повлиять на ход следствия, которое ведется в Службе государственной безопасности, у него нет. Скрываться или бежать из страны при современных электронных средствах отслеживания - также очень гипотетическое предположение. К сожалению, суд не учел наших доводов. Более того, судья стала рассматривать дело, несмотря на то, что прокурор внесший представление о продлении ареста, не явился в суд», - рассказала Рагимова. Адвокат добавила, что готовит апелляцию на решение суда.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что срок предварительного заключения Абилова продлен. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Член правления Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилал Мамедов раскритиковал продление ареста Абилову. Он убежден, что преследование Игбала Абилова в Азербайджане напрямую связано с его исследованиями истории, культуры и этнографии талышей.

«Обвинения, выдвинутые Игбалу Абилову – молодому исследователю, ученому автору научных работ по культуре не только талышей, но и других различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке, творчески одаренному человеку, кинематографисту, – выглядят абсолютно неправдоподобными. В его защиту выступили многие международные научные и правозащитные организации. К сожалению, в Азербайджане существует негласное табу на деятельность в этой сфере, исследователи и поборники культурных прав талышей периодически подвергаются преследованиям. Это происходит на протяжении многих лет и сейчас, помимо Игбала, в тюрьмах находятся также талышские активисты Руслан Вахабов и Аслан Гурбанов», - сказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

Талышский активист Руслан Вахабов был задержан в сентябре 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков и впоследствии приговорен к четырем годам заключения. Правозащитники признали его политзаключенным, сочтя, что он арестован за публикации с критикой антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе. 29 сентября 2023 года Вахабов заявил о самооговоре. В список политзаключенных также внесен Аслан Гурбанов, который был арестован сотрудниками Службы госбезопасности в 2020 году и приговорен к семи годам лишения свободы за публикации в поддержку талышей.

Преследование талышей в Азербайджане описано в обнародованном 15 ноября пятом периодическом заключении Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защиты прав национальных меньшинств, отметил он.

«Вопреки требованиям конвенции, у талышей нет программ на своем языке на телевидении и радио, нет театра. Талышский язык преподается в местах проживания талышей в школах с 1 по 4 классы и то преподавание предмета сокращено с двух до одного часа в неделю. Слово «талыш» нельзя указывать в названиях коммерческих или общественных организаций, даже не разрешается детей называть «Талыш». Хотя «талыш» это и географическое понятие, название гор, детей можно называть «Эльбрус», «Казбек», «Савалан», но нельзя называть «Талыш». Численность талышей занижается: по переписи 2019 года она составила 87 тысяч человек, в то время как в 2009 году их было 112 тысяч человек. Вопрос, куда делись люди, ведь не было массовой миграции, а рождаемость в талышских семьях, в особенности на юге страны, высокая. Ограничения прав и дискриминация талышей возмутительны, талыши – часть азербайджанского народа. Мы исторически проживаем в Азербайджане и это общая наша родина. Талыши самоотверженно сражались за восстановление территориальной целостности Азербайджана, многие героически погибли в защиту родины», - продолжил Мамедов.

Он указал на необоснованность опасений на счет «некоего талышского сепаратизма». «Это совершенно необоснованные предположения и суждения. Мы всего лишь выступаем за обеспечение наших конституционных прав и прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите национальных меньшинств. Жизнь талышей неразрывно связана с Азербайджаном, общим домом всех народов нашей многонациональной страны», - сказал Мамедов.

О том, что в Азербайджане нет почвы для талышского сепаратизма, “Кавказскому узлу” ранее заявлял политолог Зардушт Ализаде. По его наблюдениям, большинство талышей целиком лояльны государству. "Требование образования на родном языке представителями нацменьшинств - вполне естественное право, но кто-то во власти видит в этом некую скрытую "угрозу государственности", "расколу страны", поэтому они стараются ограничить возможности преподавания на языке меньшинств. Но это необоснованные фобии: если национальным меньшинствам предоставить обучение на родном языке до 11-го класса, они все равно будут отдавать предпочтение учебе на азербайджанском языке, потому что это государственный язык - без него ни на госслужбу устроиться невозможно, ни заняться бизнесом, ни творческой, ни научной деятельностью", - указывал Ализаде.

Пятый периодический отчет Консультативного комитета по Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств по Азербайджану опубликован на сайте Совета Европы. В нем говорится, что действующей защиты прав национальных меньшинств в Азербайджане недостаточно для гарантии полного и эффективного равенства, а предполагаемые случаи репрессий против представителей талышского национального меньшинства вызывают глубокую обеспокоенность Консультативного комитета.

В отчете упомянуты сомнения талышей относительно достоверности данных последней переписи населения, свидетельствующей о снижении численности талышей на 22% за десять лет, а также сокращение преподавания талышского языка в начальной школе.

Талыши призвали к расширению преподавания талышского языка с нынешних 1-4 классов до 5-9 классов, выступили за восстановление подготовки учителей по талышскому языку в Астаринском колледже и создание кафедры талышского языка в Ленкоранском государственном университете. Представители талышского меньшинства также подчеркнули необходимость преподавания талышского языка в Баку и Сумгаите, где проживает много талышей, говорится в документе.

Консультативный комитет также указал, что «несмотря на неоднократные требования, в Ленкоранском районе до сих пор не работает Талышский драматический театр».

"Кавказский узел" также писал, что короткометражный фильм Игбала Абилова "Фрагменты" 1 ноября получил награду в номинации "Лучший научно-фантастический фильм" на международном кинофестивале Monza в Италии, а 14 ноября был показан на международном кинофестивале в Испании. Сам Абилов заявил, что посвящает награду за фильм азербайджанским политзаключенным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.