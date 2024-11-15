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21:28, 15 ноября 2024

Игбал Абилов посвятил награду за свой фильм политзаключенным Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя  Игбала Абилова «Фрагменты» показан на международном кинофестивале в Испании. Сам Абилов заявил, что посвящает азербайджанским политзаключенным полученную ранее награду за этот фильм.  

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 11 ноября апелляционный суд утвердил отказ в переводе Абилова под домашний арест.

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Короткометражный фильм Игбала Абилова «Фрагменты» был показан 14 ноября на международной кинофестивале  Madrid Indie Film Festival (MADRIFF) в столице Испании. От имени автора фильм представил публике двоюродный брат Абилова, известный на постсоветском пространстве стендапер Идрак Мирзализаде, говорится в сообщении на сайте в поддержку исследователя, созданном его друзьями и коллегами. 

Мирзализаде зачитал письмо Абилова к участникам фестиваля в Мадриде. «Я очень горд и благодарен организаторам за возможность участвовать в Madrid Indie Film Festival. Наш фильм был снят в рамках тренинга Андрея Полупанова, которому я бы хотел выразить свою благодарность за возможность начать снимать кино. Огромная благодарность всей команде нашего фильма, - людям, которые поверили в проект и превратили съемки в удовольствие и великолепные воспоминания», - говорится в послании. 

Абилов также выразил признательность всем, кто поддерживают его в заключении, отметив, что он подвергся «преследованию за свою научную и общественную деятельность». «Надеюсь, что в скором времени справедливость восторжествует, моя невиновность будет доказана, и я, выйдя на свободу, смогу приехать в Мадрид, встретиться с друзьями и посмотреть все фильмы фестиваля», - отмечает Игбал Абилов.

Фильм Абилова "Фрагменты" 1 ноября получил награду в номинации "Лучший научно-фантастический фильм" на международном кинофестивале Monza в Италии. Восьмиминутный фильм в жанре научной фантастики срежиссирован Игбалом Абиловым и выпущен в декабре 2023 года, говорится в информации на сайте Shortmoviedatabase ("База данных короткометражных фильмов"). "Фильм рассказывает историю двух влюбленных андроидов, показывая разные сцены из их повседневной жизни", - говорится в описании картины.

MADRIFF проводит ежемесячные показы в течение года, во время которых фильмы, включенные в официальную программу, просматриваются жюри. Победители объявляются на основном мероприятии в декабре, сказано в сообщении.

За день до фестиваля, 13 ноября, коллеги и друзья Абилова получили из СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана его послание связи с победой его фильма «Фрагменты» на международном кинофестивале в Монце (Италия).

"Несколько дней назад я получил новость о том, что наш фильм «Фрагменты» получил награду за лучший научно-фантастический фильм на кинофестивале в Монце. Не имея возможности сделать это лично, я хочу выразить благодарность организаторам фестиваля и команде, работавшей над фильмом. Надеюсь, участники проекта не будут против, я бы хотел посвятить эту награду всем политическим заключенным в Азербайджане", - заявил талышский исследователь. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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