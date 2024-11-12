Апелляционный суд оставил под стражей талышского исследователя Абилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку утвердил отказ нижестоящей инстанции отпустить под домашний арест талышского исследователя Игбала Абилова. Защита выразила несогласие с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства живет в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сабаильский районный суд 11 ноября рассмотрел апелляционную жалобу на отказ Абилову в переводе под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова.

Рассмотрение жалобы состоялось в онлайн-формате. "Мы с Игбалом Абиловым присоединились к процессу из кабинета в Службе государственной безопасности (Абилов содержится в СИЗО СГБ). Защита указала, что за почти четыре месяца содержания Абилова под стражей фактически следственных действий не проводилось, так что правовой целесообразности содержать его под стражей нет. С другой стороны, Абилов - ученый, кинорежиссер, его научно-фантастический фильм был удостоен высшей награды на престижном фестивале в Италии. Мы считаем, что, оставаясь на свободе, Абилов мог бы продолжить научную и творческую работу и при необходимости по первому вызову явиться на следствие", - рассказала Рагимова.

Однако суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу.

Назначенный судом срок ареста Абилова истекает 22 ноября, и адвокат предполагает, что следствие будет просить о продлении ареста. Если срок содержания под стражей будет продлен, то защита подаст апелляцию на это решение, сказала Рагимова.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы Абилова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.