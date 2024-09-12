Игбалу Абилову отказано в переводе под домашний арест

12 сентября 2024, 23:11

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе талышского исследователя Игбала Абилова под домашний арест. Защита намерена оспаривать в Европейском суде по правам человека правомерность содержания ученого под стражей.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября международная правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить критиков властей Азербайджана, в том числе Игбала Абилова. 1 сентября такие же требования озвучила правозащитная организация Human Rights Watch.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Абилова под домашний арест. Слушания прошли в закрытом режиме, поскольку согласно законодательству Азербайджана на рассмотрение жалоб в порядке судебного надзора допускаются только представители защиты и следственного органа, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Абилова Фариз Намазлы.

"Мы довели до внимания суда, что нет необходимости и целесообразности содержания Абилова под стражей. Абилов не считает себя виновным и намерен доказать это, и ему нет резона скрываться от следствия. Он жил за рубежом, и если бы чувствовал бы за собой вину, то не приезжал бы в Азербайджан. У него в Баку есть место для постоянного проживания и с этой точки зрения держать Абилова под стражей также нет смысла. Если он понадобится следствию, то может явиться по первому вызову следователя. Мы указали на необоснованность решения суда первой инстанции, оставившего Абилова под стражей. Но, к сожалению апелляционный суд оставил в силе это решение, формально рассмотрев жалобу", - рассказал Намазлы.

По его словам, по решениям суда, касающимся меры пресечения апелляционный суд является высшей инстанцией. Он подчеркнул, что теперь защита будет оспаривать правомерность ареста Абилова в ЕСПЧ.

Чтобы поддержать Абилова к зданию суда пришли группа активистов. Когда автозак завозил Абилова во двор суда и вывозил оттуда активисты выкрикивали лозунг: "Игбал, мы с тобой!".

"Обвинение, выдвинутое Игбалу Абилову, не имеет серьезной основы. У Игбала и не было какой-лило политической деятельности, чтобы его обвинять в деятельности против государства. Он исследователь фольклора этнографии народов Азербайджана", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» член общественного комитета защиты прав Абилова Сара Талышинская.

Общественный активист Эльвин Исмайлов также не верит в виновность Абилова. "Я убежден, что это уголовное дело не имеет под собой достоверной доказательной базы. Думаю, что версия следствия развалится и Игбал докажет свою невиновность", - сказал молодой активист.

Председатель общественного комитета в защиту Абилова, член правления Общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов также считает, что исследователя преследуют по надуманному обвинению. "К сожалению, суд в очередной раз не восстановил торжество справедливости в отношении Абилова. Это дело шито белыми нитками. Я думаю, что следователи, прокуроры, судьи сами не понимают за что посадили Абилова. Очень надеюсь, что Абилова скоро отпустят, иначе этот суд станет пятном на судебно-правовой системе Азербайджана", - сказал Мамедов.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что апелляция Абилова была рассмотрения и суд оставил жалобу без удовлетворения. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, 30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

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