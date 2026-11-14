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04:20, 14 ноября 2026

Следком Армении завершил расследование дела Насими Мусаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, обвиняемого в нападении на семью в армянском селе Шаки, направлено на утверждение прокурора.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев был задержан после нападения на семью в селе Шаки Сюникской области. По версии Генпрокуратуры Армении, Мусаев незаконно пересек границу, проник в дом и открыл огонь, ранив Ани Аветисян, медицинская помощь потребовалась также ее детям. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что военнослужащий самовольно оставил часть и находился в розыске с 26 сентября. Суд в Армении 2 октября арестовал Мусаева на два месяца, а в его отношении возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК Армении: за незаконное пересечение границы, контрабанду и незаконный оборот оружия, нарушение неприкосновенности жилища и причинение тяжкого вреда здоровью.

Завершено расследование уголовного дела азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, который в армянском селе Шаки ранил местную жительницу, пишут 13 ноября "Новости-Армения".

В пресс-службе Следственного комитета Армении сообщили, что "дело с обвинительным заключением направлено прокурору".

Напомним, что Ани Аветисян, получившая ранения во время нападения азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, рассказала, как во время стычки с ним потеряла палец и получила огнестрельное ранение. Она обвинила силовиков в том, что они не предупредили жителей о розыске военного. Пользователи Facebook* с азербайджанскими фамилиями усомнились в достоверности ее рассказа, тогда как комментаторы с армянскими фамилиями сочли его правдоподобным.

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Автор: "Кавказский узел"

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