Ухудшение состояния арестованного по делу Meydan TV встревожило близких

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Арестованный в Азербайджане журналист Шамшад Ага страдает от приступов острой боли, заявили его родственники и призвали провести срочную хирургическую операцию.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев) был арестован в феврале 2025 года по делу Meydan TV. В сентябре того же года он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем. Журналист страдает язвой желудка, сообщили его родственники.

В июле после смены состава судей в Бакинском суде по тяжким преступлениям возобновился процесс по делу Meydan TV. Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения, обратив внимание на состояние здоровья обвиняемых и их тяжелые семейные обстоятельства. В частности, Шамшад Ага за полтора года содержания под стражей потерял нескольких близких родственников - мать, сестру и племянницу. Однако суд отказался освободить обвиняемых.

Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов Задержания журналистов Meydan TV направлены на подавление критических голосов и нагнетание страха в азербайджанском обществе, а очередной виток репрессий стал свидетельством усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

Состояние здоровья Шамшада Ага ухудшилось, его семья настаивает на проведении срочной операции, сообщил брат журналиста.

По его словам, у Шамшада в желчном пузыре обнаружен камень размером 9-10 миллиметров, и журналист страдает от частых приступов острой боли, сообщило 13 ноября на своем сайте Meydan TV.

Брат арестованного рассказал, что Шамшад Ага прошел медицинское обследование, по результатам которого было установлено, что камень необходимо удалить хирургическим путем. Однако в медучреждении Пенитенциарной службы родственникам заявили, что операция может быть проведена только за счет самого журналиста.

Призываем не откладывать операцию

«Мы крайне обеспокоены состоянием здоровья моего брата Шамшада Ага и призываем не откладывать операцию», - привело издание слова источника.

Ранее, 13 октября 2026 года, из-за осложнений со здоровьем журналиста переводили в специализированное медучреждение № 3 Пенитенциарной службы, отмечается в публикации.

Напомним, журналистка Ульвия Али (Гулиева), также арестованная по делу Meydan TV 1 , в апреле заявила, что уже более года лишена качественной медицинской помощи в Бакинском СИЗО-1. Она отметила, что лишь "раз в три-четыре месяца приезжает врач УЗИ из главного медицинского управления Минюста и осматривает нуждающихся заключённых".

В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 2 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 3 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.