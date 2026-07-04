Новый состав суда отклонил ходатайства защиты по делу Meydan TV

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям возобновился процесс по делу Meydan TV после смены состава судей. Подсудимые заявили о процессуальных нарушениях, защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения и обращала внимание на состояние здоровья обвиняемых, однако суд отклонил эти просьбы. Суд также приступил к новому судебному следствию и продолжил допросы, в том числе фотожурналиста Ахмеда Мухтара, который отверг связь с Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая заседание по делу Meydan TV было сорвано после выступления журналистки Хаялы Агаевой, заявившей о политических мотивах преследования сотрудников издания и напомнившей о коррупционных скандалах с участием азербайджанских политиков. В Азербайджане по делу Meydan TV полностью заменен состав судей. Адвокаты полагают, что из-за этого судебное следствие может быть обновлено.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года. К августу 2025 года были арестованы 12 человек. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 1 мая арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова.

Суд возобновил рассмотрение дела Meydan TV

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 июля после более чем полуторамесячного перерыва возобновился процесс по делу Meydan TV. Перерыв был вызван полностью изменением состава судей, рассматривающих дело. Судебное следствие продолжено под председательством судьи Заура Тагиева и в составе еще двух судей Азера Тагиева и Романа Алекперли.

Как рассказал корреспонденту “Кавказского узла” наблюдавший за заседанием 3 июля активист, судья Гаджиев представил участникам процесса новый судейский состав, а также нового гособвинителя Вюсаля Абдуллаева.

Один из обвиняемых, главный редактор сайта arqument.az Шамшад Ага, заявил, что новый состав судей с самого начала нарушил процессуальные нормы. Так, по словам Ага, обвиняемым в СИЗО не были направления уведомления об изменении судей.

“Шамшад Ага также указал, что один из новых судей Азер Тагиев имеет реноме “судьи по политическим делам”. В частности, он рассматривает дело журналистов из Toplum TV и скоро вынесет им приговоры на основе предложения прокурора о вынесении суровых наказаний. Другой судья Роман Алекперли также ведёт “политическое дело” руководителя платформы Meclis.info Имрана Алиева. Что касается председательствующего Заура Гаджиева, то Шамшад Ага указал, что он только переведен из военного суда назвал его “дебютантом” в политических процессах”, - далее отметил активист.

Ходатайства защиты и обвиняемых стались без удовлетворения

Обвиняемый Рамин Деко (Джебраилзаде) ходатайствовал об изъятии видеозаписей из камер видеонаблюдения бакинского аэропорта и исследования их в суде.

“Рамин указал, что раз дело передали новому составу суда, то судьи должны начать с эпизода, который послужил началом арестов по этому делу. Рамин Деко указал, что 6 декабря 2024 года при возвращении из Тбилиси у него было 8 тысяч евро, однако при задержании в аэропорту эта сумма была оформлена как 38 тысяч евро, то есть превышение допустимого лимита на ввоз денег без декларации. Рамин сказал, что одного эта факта достаточно, чтобы убедиться в фальсификации дела”, - продолжил источник.

Далее адвокаты ходатайствовали о переводе журналистов под домашний арест до вынесения приговора с учетом состояния их здоровья и семейных обстоятельств.

При этом адвокат Зибейда Садыгова обратила внимание на то, что у главного редактора Meydan TV Айнур Эльгюнеш серьезные проблемы со здоровьем, она инвалид, перенесла 17 хирургических операций.

"Шамшад Ага за полтора года содержания под стражей потерял более трёх близких родственников - мать, сестру, племянницу. Адвокат отметила, что журналист Натиг Джавадлы - отец трех детей, а еще одна ее подзащитная, Фатима Мовламлы, - молодая журналистка. Зибейда Садыгова сказала, что в отношении ее подзащитных сначала было выдвинуто обвинение в контрабанде, и именно по этому обвинению была избрана мера пресечения в виде ареста. При этом, она обратила внимание на избирательность судей Азербайджана, которые, когда дело касается крупных чиновников и бизнесменов проявляют гуманность. Так, обвиняемый по громкому делу о контрабанде в морском порту “Говсаны” на 5,5 млн манат предприниматель, племянник шефа секретариате президента Азербайджана Бейляра Эюбова - Руслан Эюбов спустя некоторое время после ареста был переведен под домашний арест (об этом сообщало haqqin.az 5 июня - прим. "Кавказского узла") . Адвокат предложила распространить эту “положительную практику” и на обвиняемых журналистов”, - продолжил источник.

Другие адвокаты также указали на необходимость изменения мер пресечения в отношении подзащитных в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами и проблемами со здоровьем.

Однако суд с учетом возражения гособвинителя не удовлетворил ходатайства о переводе обвиняемых под домашний арест.

Обвиняемая Айтадж Тапдыг предложила подготовить видеоролик, чтобы ознакомить новый состав суда с деятельностью Meydan TV, и продемонстрировать его в суде.

Адвокат Садыгова также выдвинула ходатайство о решении проблемы с оформлением доверенности для членов семьи журналиста Джавадлы.

«Необходимо оформить доверенность для получения загранпаспорта и выезда за границу несовершеннолетней дочери Натига Джавадлы. Ранее предыдущий состав суда удовлетворил это ходатайство. Однако из-за ошибки в написании имен нотариус отказался проводить процедуру. Адвокат просила решить этот вопрос”, - далее сказал, наблюдавший за процессом активист.

Ещё одно ходатайство адвоката Садыговой касалось отсутствия условий в Бакинском суде по тяжким преступлениям для удовлетворения естественных потребностей лиц с инвалидностью. Защитник отметила, что содержащиеся в здании суда лица с инвалидностью испытывают трудности в связи с этим. Адвокат предложила установить в суде специальные переносные туалеты для лиц с ограниченными возможностями. В ответ судья Гаджиев обещал до следующего заседания суда решить этот вопрос.

После этого судья Гаджиев объявил о начале нового судебного следствия и постановил считать обвинительный акт оглашенным с учетом того, что предыдущий прокурор уже зачитывал его подсудимым. Также были приняты как состоявшимися выступления обвиняемых, которые уже дали показания суду.

Далее на процессе дал показания фотожурналист Ахмед Мухтар, который сказал, что не имел отношения к Meydan TV и лишь привез из Тбилиси гонорар для Айнур Эльгюнеш, с которой с давних времен имеет дружеские отношения. Мухтар сказал, что в декабре 2024 года его допрашивали по этому делу, потом арестовали в административном порядке на 20 суток, а в августе 2025 года арестовали по этому делу.

Следующее заседание суда было назначено на 24 июля.

Смена состава суда вряд ли скажется на решении

По мнению эксперта в области права, отслеживающего судебные процессы над журналистами, смена состава по делу Meydan TV могла быть “тактическим ходом”.

“Предыдущая председательствующая судья Айтен Алиева с самого начала вступила в конфронтацию с обвиняемыми журналистами, перебивала их, обращалась с ними на "ты". Это еще более накаляло напряженность в зале, действия судьи подталкивали журналистам к более жестким заявлениям, критике коррупции в стране. Судья в итоге потеряла нить управления процессом. Ее перевели в Бакинский апелляционный суд, и поменяли также двух других судей. Смена судей, видимо, имела целью перезагрузить процесс. Новый председательствующий судья Заур Гаджиев переведен из Бакинского Военного суда и не имеет бэкграунда политических дел. Возможно, формально какие-то в техническом плане он лучше будет соблюдать процессуальные нормы, с уважением относиться к личности обвиняемых. Однако кардинально вряд ли ход судебного следствия поменяется. Дело очевидно носит политический характер и судьи не могут пойти против направленных им установок поведения", - рассказал этот бакинский юрист, не пожелавший быть названным.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям лишь подтвердил информацию о возобновлении процесса по делу Meydan TV.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Отметим, что преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент “Кавказского узла”