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21:16, 2 июля 2026

Профсоюзный активист Эльвин Мустафаев объявил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывающий наказание в исправительном учреждении N 17 Пенитенциарной службы Азербайджана профсоюзный активист Эльвин Мустафаев заключен в карцер, он объявил голодовку, протестуя против этого решения. Действия администрации исправительного учреждения направлены на то, чтобы продлить срок лишения свободы Мустафаеву, уверены родные.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Баку частично удовлетворил просьбу руководства исправительного учреждения и постановил отправить Эльвина Мустафаева в крытую тюрьму на полгода. Активист заявил в суде, что его оговорили с целью добиться ужесточения режима наказания. В июне  Мустафаев столкнулся с  угрозами со стороны руководства исправительного учреждения заведением против него нового уголовного дела, чтобы отсрочить его освобождение из заключения.

Активист альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Суд приговорил Мустафаева к трем годам заключения, Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор. Правозащитники признали Мустафаева политзаключенным наряду с другими арестованными членами той же организации - Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым.

По словам Али Мустафаева, его сын был помещен в штрафную камеру 30 июня и в знак протеста против этого объявил голодовку.

“Нам только удалось узнать, что Эльвина посадили в карцер и он, протестуя против этого необоснованного наказания, объявил голодовку. Причин посадки Эльвина в карцер мы не знаем. До завершения срока тюремного наказания моего сына остается 34 дня. Полагаю, что заключение  в карцер преследует цели создать почву для продления его наказания. Месяц назад замначальника колонии пригрозил Эльвину  новым наказанием, чтобы он не мог выйти на свободу”, - сказал Али Мустафаев корреспонденту “Кавказского узла”.

Бакинский юрист, специализирующийся на уголовном праве, подчеркнул, что само по себе заключение в карцер не может быть основанием для продления срока ареста.

“Однако теоретически возможно первоначальное дисциплинарное наказание обвиняемого, скажем формально за драку, а потом по итогам “расследования” правоохранительных органов открытие нового уголовного дела. Надеюсь, что дело до этого не дойдет”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Ранее другой юрист, специализирующийся на защите прав арестованных активистов и журналистов, указал на прецеденты, когда в Азербайджане "в политически мотивированных делах открывали новые дела незадолго до окончания их сроков с целью продлить тюремное заключение".

"В Азербайджане было немало таких случаев. В свое время новые дела буквально за считанные недели или месяцы до освобождения возбуждали против блогера Мехмана Гусейнова, бывшего министра здравоохранения Али Инсанова, экс-депутата Гусейна Абдуллаева, оппозиционера Мамеда Ибрагима. Обычно в качестве повода для открытия нового дела используют такие методы как инспирация "насилия против надзирателя" или подкладывают запрещенный предмет, к примеру, нож.  Кстати, Абуллаев все еще в тюрьме по новому делу, а Мамед Ибрагим вновь оказался в заключении в ноябре 2025 года", - сказал  в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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