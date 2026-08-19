Состав с российской пшеницей отправился в Армению через Азербайджан

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26 вагонов с 1 820 тоннами российской пшеницы отправлены транзитом через Азербайджан в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа транзитом через Азербайджан в Армению отправлен грузовой поезд с российской пшеницей. В Армению поступит 560 тонн пшеницы.

Грузовой поезд, перевозящий российскую пшеницу в Армению транзитом через территорию Азербайджана, отправился со станции Биляджари ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сообщает сегодня Report.

В составе 26 вагонов - 1 820 тонн пшеницы.

Всего из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено около 43 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 67 тонн древесины.

В то же время до настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Как писал "Кавказский узел", приостановка работы двух зерновых терминалов в Новороссийске после атак БПЛА приведет к существенному снижению поставок зерна на экспорт и повысит риски банкротства сельхозпроизводителей на фоне постоянно снижающихся цен на зерно, указали аналитики. Цены на пшеницу неуклонно падают, подчеркнули сельхозпроизводители. Группа компаний "Дело", владеющая третьим зерновым терминалом КСК в порту Новороссийска, 13 августа объявила о приостановке его операционной деятельности из соображений безопасности.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующих укреплению мира между Ереваном и Баку.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.