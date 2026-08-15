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14:00, 15 августа 2026

Российская пшеница отправлена в Армению через территорию Азербайджана

Поезд с российской пшеницей. Скриншот фото Report от 15.08.26, https://report.az/ru/infrastruktura/poezd-s-rossijskoj-pshenicej-dlya-armeniyu-otpravilsya-so-stancii-bilyadzheri

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Транзитом через Азербайджан в Армению отправлен грузовой поезд с российской пшеницей. В Армению поступит  560 тонн пшеницы.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 15 вагонов пшеницы и 10 вагонов угля проследовали из России через территорию Азербайджана в Армению.

Сегодня со станции Биляджери ЗАО "Азербайджанские железные дороги" транзитом через Азербайджан в Армению отправлен грузовой поезд с российской пшеницей.

Восемь вагонов поезда загружены 560 тоннами пшеницы, состав движется в сторону станции Бёюк-Кясик.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 42 тысяч тонн пшеницы, около 9 тысяч тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

Как писал "Кавказский узел", приостановка работы двух зерновых терминалов в Новороссийске после атак БПЛА приведет к существенному снижению поставок зерна на экспорт и повысит риски банкротства сельхозпроизводителей на фоне постоянно снижающихся цен на зерно, указали аналитики. Цены на пшеницу неуклонно падают, подчеркнули сельхозпроизводители. Группа компаний "Дело", владеющая третьим зерновым терминалом КСК в порту Новороссийска, 13 августа объявила о приостановке его операционной деятельности из соображений безопасности. 

Из Азербайджана в Армению были экспортированы нефтепродукты: около 15 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующих укреплению мира между Ереваном и Баку.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.

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