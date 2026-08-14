Сочинка Реутт отправлена в СИЗО по делу о теракте

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Суд в Севастополе арестовал на два месяца жительницу Сочи Маргариту Реутт, задержанную днем ранее. Женщине предъявлено обвинение по статье о теракте.

Как писал "Кавказский узел", после подрыва высокопоставленного военного моряка в Севастополе силовики задержали жительницу Сочи Маргариту Реутт. Убитый Роберт Шагеев до 2014 года был командиром единственной украинской подлодки "Запорожье", он был обвинен Украиной в государственной измене. Реутт была задержана недалеко от места взрыва. Утверждается, что у нее нашли пульт, которым, вероятно, приводилась в действие бомба.

В июле 2025 года Реутт была оштрафована по статье о дискредитации армии из-за злорадного комментария во время атаки дронов на станцию Лихая в Ростовской области. Согласно постановлению суда в Горячем Ключе, Реутт была пассажиркой поезда Самара - Адлер, остановленного на станции Лихая, и "выражалась против народа Российской Федерации и российской армии" - в частности, кричала: "Так вам и надо, русские".

Ленинский районный суд Севастополя арестовал Маргариту Реутт, которой было предъявлено обвинение по статье о теракте. Согласно версии обвинения, обвиняемая "совместно с иными лицами" готовилась к теракту с 25 июня.

Пресс-служба суда назвала обвиняемую "32-летней гражданкой России" и обозначила ее инициалом. "Суд избрал в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении на официальной странице суда во "ВКонтакте".

Вмененная женщине статья о теракте со смертельным исходом (пункт “б” части 3 статьи 205 УК РФ) предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение.

Реутт также могут предъявить обвинения по статьям о незаконном обороте взрывчатки и госизмене, отмечает со ссылкой на источники "Коммерсант".

Известно, что жительница Сочи занималась волонтерством, в частности, она очищала пляжи от мазута в Анапе: в социальных сетях Маргариты Реутт опубликованы ее фотографии с уборки берега от мазута и из центра по спасению птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Прокремлевские медиа также обратили внимание на ее февральскую публикацию с хештегом #стыднобытьрусской.