Шесть жилых домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске

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В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов и коммерческое здание, есть пострадавшие. В поселке Волна при падении обломков беспилотника во дворе частного дома получил ранения один человек.

Как информировал "Кавказский узел", 9 августа в Новороссийске при атаке дронов получил ранения один человек.

В Новороссийске обломки беспилотника попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию стройплощадки, сообщает сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома, пострадал один человек, ему оказывается медпомощь.

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