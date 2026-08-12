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Кавказский узел

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04:02, 12 августа 2026

Шесть жилых домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов и коммерческое здание, есть пострадавшие. В поселке Волна при падении обломков беспилотника во дворе частного дома получил ранения один человек.

Как информировал "Кавказский узел", 9 августа в Новороссийске при атаке дронов получил ранения один человек.

В Новороссийске обломки беспилотника попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию стройплощадки, сообщает сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома, пострадал один человек, ему оказывается медпомощь.

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Автор: "Кавказский узел"

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